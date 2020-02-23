Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada ile eğlenceli paylaşımlarına beğeni yağıyor! İşte Sefirin Kızı'nın yakışıklısı Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı...

Sefirin Kızı 10. bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün yer aldığı Sefirin Kızı 10. bölümü ile sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında. Sefirin Kızı oyuncu kadrosu ile dikkat çekerken dizide Gediz karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu da adından sıkça söz ettiriyor. Son günlerde adı oyuncu Aslı Enver ile anılan yakışıklı oyuncu Sefirin Kızı'ndaki oyunculuğu ile izleyiciden tam not almayı başardı. Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu dizideki zıpır halleri ile dikkat çekerken oyunucunun gerçek hayattaki eğlenceli hali de hayranlarının ilgisini çekiyor. Sefirin Kızı ile yıldızı iyice parlayan Uraz Kaygılaroğlu'nu Instagramda 1.5 milyon kişi takip ediyor. Paylaşımlarına beğeni ve yorum yağan Uraz Kaygılaroğlu'nun özellikle kızı Ada ile olan paylaşımları çok seviliyor. Genç oyuncunun bir kızı olduğunu ilk defa öğrenenler ise oldukça şaşırıyor. 2014 yılında evlenen Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu kızları Ada'yı 5 Aralık 2016'da kucaklarına almışlardı. Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu 2019 Temmuz ayında boşanmıştı. İşte Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada ile beğeni yağmuruna tutulan paylaşımları ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...