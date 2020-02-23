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  • Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada ile eğlenceli paylaşımlarına beğeni yağıyor! İşte Sefirin Kızı'nın yakışıklısı Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı...

'nun kızı Ada ile eğlenceli paylaşımlarına beğeni yağıyor! İşte 'nın yakışıklısı Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı...

ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde ve 'ün yer aldığı ile sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında. oyuncu kadrosu ile dikkat çekerken dizide karakterini canlandıran da adından sıkça söz ettiriyor. Son günlerde adı oyuncu Aslı Enver ile anılan yakışıklı oyuncu Sefirin Kızı'ndaki oyunculuğu ile izleyiciden tam not almayı başardı. dizideki zıpır halleri ile dikkat çekerken oyunucunun gerçek hayattaki eğlenceli hali de hayranlarının ilgisini çekiyor. Sefirin Kızı ile yıldızı iyice parlayan Uraz Kaygılaroğlu'nu 1.5 milyon kişi takip ediyor. Paylaşımlarına beğeni ve yorum yağan Uraz Kaygılaroğlu'nun özellikle kızı Ada ile olan paylaşımları çok seviliyor. Genç oyuncunun bir kızı olduğunu ilk defa öğrenenler ise oldukça şaşırıyor. 2014 yılında evlenen ve Uraz Kaygılaroğlu kızları Ada'yı 5 Aralık 2016'da kucaklarına almışlardı. Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu 2019 Temmuz ayında boşanmıştı. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada ile beğeni yağmuruna tutulan paylaşımları ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 23.02.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 16:06
Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada ile eğlenceli paylaşımlarına beğeni yağıyor! İşte Sefirin Kızı'nın yakışıklısı Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı...

ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde ve 'ün yer aldığı ile sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında. oyuncu kadrosu ile dikkat çekerken dizide karakterini canlandıran da adından sıkça söz ettiriyor. Son günlerde adı oyuncu Aslı Enver ile anılan yakışıklı oyuncu Sefirin Kızı'ndaki oyunculuğu ile izleyiciden tam not almayı başardı. dizideki zıpır halleri ile dikkat çekerken oyunucunun gerçek hayattaki eğlenceli hali de hayranlarının ilgisini çekiyor. Sefirin Kızı ile yıldızı iyice parlayan Uraz Kaygılaroğlu'nu 1.5 milyon kişi takip ediyor. Paylaşımlarına beğeni ve yorum yağan Uraz Kaygılaroğlu'nun özellikle kızı Ada ile olan paylaşımları çok seviliyor. Genç oyuncunun bir kızı olduğunu ilk defa öğrenenler ise oldukça şaşırıyor. 2014 yılında evlenen ve Uraz Kaygılaroğlu kızları Ada'yı 5 Aralık 2016'da kucaklarına almışlardı. Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu 2019 Temmuz ayında boşanmıştı. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada ile beğeni yağmuruna tutulan paylaşımları ve sizin için derlediğimiz ...

Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada ile eğlenceli paylaşımlarına beğeni yağıyor! İşte Sefirin Kızı'nın yakışıklısı Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı...

İBRAHİM TATLISES VE KIZI ELİF ADA TATLISES

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Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada ile eğlenceli paylaşımlarına beğeni yağıyor! İşte Sefirin Kızı'nın yakışıklısı Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı...

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT

Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada ile eğlenceli paylaşımlarına beğeni yağıyor! İşte Sefirin Kızı'nın yakışıklısı Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı...
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Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada ile eğlenceli paylaşımlarına beğeni yağıyor! İşte Sefirin Kızı'nın yakışıklısı Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı...
Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada ile eğlenceli paylaşımlarına beğeni yağıyor! İşte Sefirin Kızı'nın yakışıklısı Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada ile eğlenceli paylaşımlarına beğeni yağıyor! İşte Sefirin Kızı'nın yakışıklısı Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı...
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