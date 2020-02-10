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  • Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'i Edip Tepeli'nin eşi herkesi şaşırttı! Sefirin Kızı'nın sevilen oyuncusu Edip Tepeli'nin eşi de çok ünlü...

'nın 'i 'nin eşi herkesi şaşırttı! de çok ünlü...

Kısa sürede gönülleri fetheden 8. bölüm ile bu akşam ekranlara gelecek. Başarılı oyuncu kadrosu ve dikkat çeken senaryosu ile izleyicinin beğenisini toplayan ile heyecanlı anlara sahne olacak. Başrollerinde , ve 'nun yer aldığı Sefirin Kızı genç oyuncu kadrosu ile de markajında. Menekşe rolü ile , karakteri ile de bu isimlerden. Sefirin Kızı'nda maniler düzen ve Nare'nin aşklarının en yakın tanığı olan Kavruk Ömer, Edip Tepeli'nin başarılı oyunculuğuyla çok sevildi. Oyunculuk kariyerine "Kurt Seyit ve Şura" dizisi ile başlayan Edip Tepeli özel hayatı ile de sosyal medyanın merak ettiği isimlerinden. 31 yaşındaki Edip Tepeli'nin hayranları hakkında merak ettiklerini araştırırken karşılarına çıkan bir bilgiyle oldukça şaşırıyorlar. Sefirin Kızı dizisinde Sancar Efe'nin kız kardeşine sevdalı olan de tüm 'nin yakından tanıdığı bir isim. Bir dönem 'ın çocuk oyuncularından olan ile evli olan Edip Tepeli herkesi şaşırttı. Değişimi ile dikkat çeken Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli 2017 yılında hayatlarını birleştirdi. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 10.02.2020 08:51 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 09:03
Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'i Edip Tepeli'nin eşi herkesi şaşırttı! Sefirin Kızı'nın sevilen oyuncusu Edip Tepeli'nin eşi de çok ünlü...

Kısa sürede gönülleri fetheden 8. bölüm ile bu akşam ekranlara gelecek. Başarılı oyuncu kadrosu ve dikkat çeken senaryosu ile izleyicinin beğenisini toplayan ile heyecanlı anlara sahne olacak. Başrollerinde , ve 'nun yer aldığı Sefirin Kızı genç oyuncu kadrosu ile de markajında. Menekşe rolü ile , karakteri ile de bu isimlerden. Sefirin Kızı'nda maniler düzen ve Nare'nin aşklarının en yakın tanığı olan Kavruk Ömer, Edip Tepeli'nin başarılı oyunculuğuyla çok sevildi. Oyunculuk kariyerine "Kurt Seyit ve Şura" dizisi ile başlayan Edip Tepeli özel hayatı ile de sosyal medyanın merak ettiği isimlerinden. 31 yaşındaki Edip Tepeli'nin hayranları hakkında merak ettiklerini araştırırken karşılarına çıkan bir bilgiyle oldukça şaşırıyorlar. Sefirin Kızı dizisinde Sancar Efe'nin kız kardeşine sevdalı olan de tüm 'nin yakından tanıdığı bir isim. Bir dönem 'ın çocuk oyuncularından olan ile evli olan Edip Tepeli herkesi şaşırttı. Değişimi ile dikkat çeken Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli 2017 yılında hayatlarını birleştirdi. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'i Edip Tepeli'nin eşi herkesi şaşırttı! Sefirin Kızı'nın sevilen oyuncusu Edip Tepeli'nin eşi de çok ünlü...

ERCAN - NAZAN KESAL

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Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'i Edip Tepeli'nin eşi herkesi şaşırttı! Sefirin Kızı'nın sevilen oyuncusu Edip Tepeli'nin eşi de çok ünlü...
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Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'i Edip Tepeli'nin eşi herkesi şaşırttı! Sefirin Kızı'nın sevilen oyuncusu Edip Tepeli'nin eşi de çok ünlü...
Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'i Edip Tepeli'nin eşi herkesi şaşırttı! Sefirin Kızı'nın sevilen oyuncusu Edip Tepeli'nin eşi de çok ünlü...

HAYFA SAFİ TULUN VE EŞİ

Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'i Edip Tepeli'nin eşi herkesi şaşırttı! Sefirin Kızı'nın sevilen oyuncusu Edip Tepeli'nin eşi de çok ünlü...
Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'i Edip Tepeli'nin eşi herkesi şaşırttı! Sefirin Kızı'nın sevilen oyuncusu Edip Tepeli'nin eşi de çok ünlü...
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