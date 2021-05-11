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Haberler Galeri Sefirin Kızı’nın yıldızı Tuba Büyüküstün’ün sıfır makyajlı haline övgüler yağdı! Doğal güzelliğiyle sosyal medyada boy gösterdi
Giriş Tarihi: 11.05.2021 06:49 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 06:54

’nın yıldızı ’ün sıfır makyajlı haline övgüler yağdı! Doğal güzelliğiyle sosyal medyada boy gösterdi

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden olan 'ü 4.9 milyon kişi takip ediyor. 'nın yıldızı yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. ve Tuba Büyüküstün'ün başrolleri paylaştığı Sefirin Kızı dizisi, ekranlara veda ediyor. Tuba Büyüküstün sosyal medya hesabından 'Son gün' notuyla bir fotoğrafını yayınladı. 38 yaşındaki 2 kız annesi Tuba Büyüküstün genç kızlara taş çıkarıyor. Televizyonun aranılan isimlerinden olan Tuba Büyüküstün son olarak takipçilerine halini paylaştı. Doğal güzelliğiyle büyüleyen Tuba Büyüküstün'e övgüler yağdı. İşte Tuba Büyüküstün'ün makyajsız hali...

Sefirin Kızı’nın yıldızı Tuba Büyüküstün’ün sıfır makyajlı haline övgüler yağdı! Doğal güzelliğiyle sosyal medyada boy gösterdi

ve 'ün başrolleri paylaştığı dizisi, ekranlara veda ediyor. Tuba Büyüküstün sosyal medya hesabından 'Son gün' notuyla yayınladığı fotoğraflarıyla dikkat çekti.

Sefirin Kızı’nın yıldızı Tuba Büyüküstün’ün sıfır makyajlı haline övgüler yağdı! Doğal güzelliğiyle sosyal medyada boy gösterdi

son olarak takipçilerine halini paylaştı.

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Sefirin Kızı’nın yıldızı Tuba Büyüküstün’ün sıfır makyajlı haline övgüler yağdı! Doğal güzelliğiyle sosyal medyada boy gösterdi

Doğal güzelliğiyle büyüleyen 'e övgüler yağdı.

Sefirin Kızı’nın yıldızı Tuba Büyüküstün’ün sıfır makyajlı haline övgüler yağdı! Doğal güzelliğiyle sosyal medyada boy gösterdi

'nın yıldızı yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi.

Sefirin Kızı’nın yıldızı Tuba Büyüküstün’ün sıfır makyajlı haline övgüler yağdı! Doğal güzelliğiyle sosyal medyada boy gösterdi

38 yaşındaki 2 kız annesi genç kızlara taş çıkarıyor.

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