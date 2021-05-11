Sefirin Kızı’nın yıldızı Tuba Büyüküstün’ün sıfır makyajlı haline övgüler yağdı! Doğal güzelliğiyle sosyal medyada boy gösterdi

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden olan Tuba Büyüküstün'ü 4.9 milyon kişi takip ediyor. Sefirin Kızı'nın yıldızı yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün başrolleri paylaştığı Sefirin Kızı dizisi, ekranlara veda ediyor. Tuba Büyüküstün sosyal medya hesabından 'Son gün' notuyla bir fotoğrafını yayınladı. 38 yaşındaki 2 kız annesi Tuba Büyüküstün genç kızlara taş çıkarıyor. Televizyonun aranılan isimlerinden olan Tuba Büyüküstün son olarak takipçilerine sıfır makyaj halini paylaştı. Doğal güzelliğiyle büyüleyen Tuba Büyüküstün'e övgüler yağdı. İşte Tuba Büyüküstün'ün makyajsız hali...