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Haberler Galeri Sefirin Kızı’nın yıldızı Tuba Büyüküstün’ün sıfır makyajlı haline övgüler yağdı! Doğal güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 11.05.2021 06:49 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 14:06

’nın yıldızı ’ün sıfır makyajlı haline övgüler yağdı! Doğal güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden olan 'ü 4.9 milyon kişi takip ediyor. 'nın yıldızı yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. ve Tuba Büyüküstün'ün başrolleri paylaştığı Sefirin Kızı dizisi, ekranlara veda ediyor. Tuba Büyüküstün sosyal medya hesabından 'Son gün' notuyla bir fotoğrafını yayınladı. 38 yaşındaki 2 kız annesi Tuba Büyüküstün genç kızlara taş çıkarıyor. Televizyonun aranılan isimlerinden olan Tuba Büyüküstün son olarak takipçilerine halini paylaştı. Doğal güzelliğiyle büyüleyen Tuba Büyüküstün'e övgüler yağdı. İşte Tuba Büyüküstün'ün makyajsız hali...

Sefirin Kızı’nın yıldızı Tuba Büyüküstün’ün sıfır makyajlı haline övgüler yağdı! Doğal güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

ve 'ün başrolleri paylaştığı dizisi, ekranlara veda ediyor. Tuba Büyüküstün sosyal medya hesabından 'Son gün' notuyla yayınladığı fotoğraflarıyla dikkat çekti.

Sefirin Kızı’nın yıldızı Tuba Büyüküstün’ün sıfır makyajlı haline övgüler yağdı! Doğal güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

son olarak takipçilerine halini paylaştı.

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Sefirin Kızı’nın yıldızı Tuba Büyüküstün’ün sıfır makyajlı haline övgüler yağdı! Doğal güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Doğal güzelliğiyle büyüleyen 'e övgüler yağdı.

Sefirin Kızı’nın yıldızı Tuba Büyüküstün’ün sıfır makyajlı haline övgüler yağdı! Doğal güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

'nın yıldızı yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi.

Sefirin Kızı’nın yıldızı Tuba Büyüküstün’ün sıfır makyajlı haline övgüler yağdı! Doğal güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

38 yaşındaki 2 kız annesi genç kızlara taş çıkarıyor.

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