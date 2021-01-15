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Haberler Galeri Seher Dilovan’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Alan Dere’nin ünlü bir şarkıcı olduğunu biliyor musunuz?
Giriş Tarihi: 15.01.2021 14:24 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 09:56

Seher Dilovan’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Alan Dere’nin ünlü bir şarkıcı olduğunu biliyor musunuz?

Halk müziği sanatçısı Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere'nin annesi gibi müzisyen olduğunu duyanlar şaşırıyor. Seher Dilovan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Alan Dere 'Tadım Tuzum' adlı single ile müzikseverlerin karşısında. Genç şarkıcı, Dilovan'ın oğlu olmasıyla ilgili "Anneme insanların duyduğu saygıyı ben kendi mirasım olarak görüyorum. Bu mirası kendim görmek ve yaşamak istiyorum. Annemin ve benim ulaştığımız kitleler farklı" diyor. Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere, annesine olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan genç şarkıcı paylaşımlarıyla da ilgi görüyor. İşte merak edenler için Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere…

Seher Dilovan’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Alan Dere’nin ünlü bir şarkıcı olduğunu biliyor musunuz?

Halk müziği sanatçısı Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere, annesinin yolundan gidiyor.

Seher Dilovan’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Alan Dere’nin ünlü bir şarkıcı olduğunu biliyor musunuz?

Dere 'Tadım Tuzum' adlı single ile müzikseverlerin karşısında.

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Seher Dilovan’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Alan Dere’nin ünlü bir şarkıcı olduğunu biliyor musunuz?

Cenevre Catalyse Müzik Okulu'nda şan eğitimini alan Dere, Cenevre Festivali başta olmak üzere birçok etkinlikte sahneye çıktı.

Seher Dilovan’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Alan Dere’nin ünlü bir şarkıcı olduğunu biliyor musunuz?

Şarkısında gerçek aşkı yaşayanları anlatan genç şarkıcı, Dilovan'ın oğlu olmasıyla ilgili şöyle konuştu:

Seher Dilovan’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Alan Dere’nin ünlü bir şarkıcı olduğunu biliyor musunuz?

"Anneme insanların duyduğu saygıyı ben kendi mirasım olarak görüyorum.

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