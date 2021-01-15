Seher Dilovan’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Alan Dere’nin ünlü bir şarkıcı olduğunu biliyor musunuz?

Halk müziği sanatçısı Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere'nin annesi gibi müzisyen olduğunu duyanlar şaşırıyor. Seher Dilovan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Alan Dere 'Tadım Tuzum' adlı single ile müzikseverlerin karşısında. Genç şarkıcı, Dilovan'ın oğlu olmasıyla ilgili "Anneme insanların duyduğu saygıyı ben kendi mirasım olarak görüyorum. Bu mirası kendim görmek ve yaşamak istiyorum. Annemin ve benim ulaştığımız kitleler farklı" diyor. Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere, annesine olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan genç şarkıcı paylaşımlarıyla da ilgi görüyor. İşte merak edenler için Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere…