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Haberler Galeri Seher Dilovan’nın oğlunun da çok ünlü olduğunu biliyor musunuz? Benzerlikleri sosyal medyada gündem oldu
Giriş Tarihi: 21.09.2021 14:43 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 14:45

Seher Dilovan’nın oğlunun da çok ünlü olduğunu biliyor musunuz? Benzerlikleri sosyal medyada gündem oldu

Halk müziği sanatçısı Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere'nin annesi gibi müzisyen olduğunu duyanlar şaşırıyor. Seher Dilovan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Alan Dere, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Halk müziği sanatçısı Seher Dilovan, oğlu Alan Dere'nin ses getiren şarkısı 'Tadım Tuzum'u yeniden yorumladı. Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere, annesine olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan genç şarkıcı paylaşımlarıyla da ilgi görüyor. İşte merak edenler için Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere…

Seher Dilovan’nın oğlunun da çok ünlü olduğunu biliyor musunuz? Benzerlikleri sosyal medyada gündem oldu

Halk müziği sanatçısı Seher Dilovan, oğlu Alan Dere'nin ses getiren şarkısı 'Tadım Tuzum'u yeniden yorumladı. Dilovan, bu çalışmasıyla ilgili şunları söyledi: "Müzik üretmenin ne kadar kıymetli olduğunu iyi biliyorum. Bu şarkıyı yorumlamak benim için çok keyifli ve özeldi çünkü şarkıyı yapan genç yetenek, benim oğlum. Şarkının sözlerini ve müziğini kendisi yaptı. Üreten insanlar benim gözümde hep kutsaldır."

Seher Dilovan’nın oğlunun da çok ünlü olduğunu biliyor musunuz? Benzerlikleri sosyal medyada gündem oldu

Halk müziği sanatçısı Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere, annesinin yolundan gidiyor.

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Seher Dilovan’nın oğlunun da çok ünlü olduğunu biliyor musunuz? Benzerlikleri sosyal medyada gündem oldu

Şarkısında gerçek aşkı yaşayanları anlatan genç şarkıcı, Dilovan'ın oğlu olmasıyla ilgili şöyle konuşmuştu:

Seher Dilovan’nın oğlunun da çok ünlü olduğunu biliyor musunuz? Benzerlikleri sosyal medyada gündem oldu

Bu mirası kendim görmek ve yaşamak istiyorum.

Seher Dilovan’nın oğlunun da çok ünlü olduğunu biliyor musunuz? Benzerlikleri sosyal medyada gündem oldu

Ama ben bu yola bir birey olarak girmek istiyorum.

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