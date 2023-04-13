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Haberler Galeri Selami Şahin yeniden iş başında! 'Etiler Şahin'i' haberlerine erişim engeli getirtti kolları sıvadı!
Giriş Tarihi: 13.04.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 07:41

Selami Şahin yeniden iş başında! 'Etiler Şahin'i' haberlerine erişim engeli getirtti kolları sıvadı!

Magazin gündemine günlerce konu olan ve çok ses getiren GÜNAYDIN'ın manşet yaptığı 'Etiler Şahin'i' haberi sonrası 74 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin kolları sıvadı. Sanatçının, yoldan geçen kadınları ofisine davet ederek rahatsız ettiğini ortaya çıkaran haberimizin ardından pek çok kadın aynı duruma kendilerinin de maruz kaldığını itiraf etmişti. Ancak Selami Şahin, bu haberlere erişim engeli getirtti. Selami Şahin bu hamlesinden sonra yeniden işbaşı yaptı ve ertelediği albümü için çalışmalara başladı.

Selami Şahin yeniden iş başında! ’Etiler Şahin’i’ haberlerine erişim engeli getirtti kolları sıvadı!

Selami Şahin, GÜNAYDIN'ın manşet yaptığı ve büyük ses getiren 'Etiler Şahin'i' haberi sonrası kolları sıvadı.

Selami Şahin yeniden iş başında! ’Etiler Şahin’i’ haberlerine erişim engeli getirtti kolları sıvadı!

Sanatçının, yoldan geçen kadınları ofisine davet ederek rahatsız ettiğini ortaya çıkaran haberimizin ardından pek çok kadın aynı duruma kendilerinin de maruz kaldığını itiraf etmişti. Ancak Şahin, bu haberlere erişim engeli getirtti.

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Selami Şahin yeniden iş başında! ’Etiler Şahin’i’ haberlerine erişim engeli getirtti kolları sıvadı!

YENİDEN iŞBAŞI YAPTI
Sanatçı bu hamlesinin ardından ortaya çıkıp tekrar işbaşı yaptı.

Selami Şahin yeniden iş başında! ’Etiler Şahin’i’ haberlerine erişim engeli getirtti kolları sıvadı!

Şahin, klasikleşen şarkılarından oluşan 'Selami Şahin Tribute' projesini, hakkındaki olumsuz haberler nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştı.

Selami Şahin yeniden iş başında! ’Etiler Şahin’i’ haberlerine erişim engeli getirtti kolları sıvadı!

Sanatçı, bu projenin yakında çıkacağını açıkladı.

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