Giriş Tarihi: 13.04.2023 07:30
Güncelleme Tarihi: 13.04.2023
07:41
Selami Şahin yeniden iş başında! 'Etiler Şahin'i' haberlerine erişim engeli getirtti kolları sıvadı!
Magazin gündemine günlerce konu olan ve çok ses getiren GÜNAYDIN'ın manşet yaptığı 'Etiler Şahin'i' haberi sonrası 74 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin kolları sıvadı. Sanatçının, yoldan geçen kadınları ofisine davet ederek rahatsız ettiğini ortaya çıkaran haberimizin ardından pek çok kadın aynı duruma kendilerinin de maruz kaldığını itiraf etmişti. Ancak Selami Şahin, bu haberlere erişim engeli getirtti. Selami Şahin bu hamlesinden sonra yeniden işbaşı yaptı ve ertelediği albümü için çalışmalara başladı.