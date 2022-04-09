Giriş Tarihi: 09.04.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 09:50

Selena'da meğer kardeşi ile oynamış! Sinem Kobal'ın kardeşini gören şaşırmadan edemiyor!

Meğer Sinem Kobal'ın sevilen dizisi Selena'da kardeşi de oynamış! Şu sıralar ikinci kez anne olmak için gün sayan güzel oyuncu Sinem Kobal'dan kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününde paylaşım geldi.. Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde Ege'ye gitmiş sakin bir hamilelik için inzivaya çekilmişti. Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmayı ihmal etmeyen Sinem Kobal geçtiğimizde Instagram hesabının hikaye bölümünden, kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününü, yaptığı paylaşımlarla kutlamıştı. Sinem Kobal'ın kardeşini ilk defa görenler oldukça şaşırdı. Sinem Kobal ile kardeşi Kerem Kobal'ın Selena'da birlikte oynadığı ortaya çıktı. İşte Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal ve merak edilen ünlülerin kardeşleri...