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Haberler Galeri Selena'nın Kıvılcım'ı değişimi ile dudak uçuklattı! Selena ile şöhreti yakalayan Hazal Şenel'in son hali 'yok artık' dedirtti!
Giriş Tarihi: 23.09.2021 06:59 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 07:03

Selena'nın Kıvılcım'ı değişimi ile dudak uçuklattı! Selena ile şöhreti yakalayan Hazal Şenel'in son hali 'yok artık' dedirtti!

Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena dizisi yayınlandığı dönem özellikle genç izleyicinin ilgi odağı olmuştu. Tekrarları da izlenme rekorları kıran Selena geçen yıllara rağmen adından hala söz ettiriyor. Selana'nın çocuk oyuncu kadrosu özellikle sosyal medyanın markajında. Bu isimlerden biri de Kıvılcım karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu Hazal Şenel. 13 yaşındayken Kıvılcım olarak şöhreti yakalayan çocuk oyuncu Hazal Şenel değişimi ile dudak uçuklatıyor. Son olarak imaj tazeleyen Hazal Şenel yeni saçları ile iddialı pozlarını paylaşmıştı. Yaz sezonunda da paylaştığı bikinili pozları ile dikkat çeken Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali 'yok artık' dedirtti. İşte şimdilerde 29 yaşında olan Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali...

Selena’nın Kıvılcım’ı değişimi ile dudak uçuklattı! Selena ile şöhreti yakalayan Hazal Şenel’in son hali ’yok artık’ dedirtti!

Bir döneme damga vuran "Selena" dizisinde 'Kıvılcım' karakterine hayat veren oyuncu Hazal Şenel, yıllar içerisindeki değişimiyle adından sık sık söz ettiriyor.

Selena’nın Kıvılcım’ı değişimi ile dudak uçuklattı! Selena ile şöhreti yakalayan Hazal Şenel’in son hali ’yok artık’ dedirtti!

Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena dizisi yayınlandığı dönem özellikle genç izleyicinin ilgi odağı olmuştu.

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Selena’nın Kıvılcım’ı değişimi ile dudak uçuklattı! Selena ile şöhreti yakalayan Hazal Şenel’in son hali ’yok artık’ dedirtti!

Tekrarları da izlenme rekorları kıran Selena geçen yıllara rağmen adından hala söz ettiriyor. Selana'nın çocuk oyuncu kadrosu özellikle sosyal medyanın markajında.

Selena’nın Kıvılcım’ı değişimi ile dudak uçuklattı! Selena ile şöhreti yakalayan Hazal Şenel’in son hali ’yok artık’ dedirtti!

Bu isimlerden biri de Kıvılcım karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu Hazal Şenel. 13 yaşındayken Kıvılcım olarak şöhreti yakalayan çocuk oyuncu Hazal Şenel değişimi ile dudak uçuklatıyor.

Selena’nın Kıvılcım’ı değişimi ile dudak uçuklattı! Selena ile şöhreti yakalayan Hazal Şenel’in son hali ’yok artık’ dedirtti!

İşte şimdilerde 29 yaşında olan Selena'nın KıvılcımHazal Şenel'in son hali...

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