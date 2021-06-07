Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'i tanımak neredeyse imkansız! Hazal Şenel değişimi ile dudak uçuklattı!

Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena dizisi yayınlandığı dönem özellikle genç izleyicinin ilgi odağı olmuştu. Tekrarları da izlenme rekorları kıran Selena geçen yıllara rağmen adından hala söz ettiriyor. Selana'nın çocuk oyuncu kadrosu özellikle sosyal medyanın markajında. Bu isimlerden biri de Kıvılcım karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu Hazal Şenel. 13 yaşındayken Kıvılcım olarak şöhreti yakalayan çocuk oyuncu Hazal Şenel değişimi ile dudak uçuklatıyor. İşte Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali... Son olarak imaj tazeleyen Hazal Şenel yeni saçları ile iddialı pozlarını paylaştı. 28 yaşındaki Hazal Şenel yeni imajıyla hayranlarından tam puan aldı. Güzel oyuncu bir ara saçlarını sarı yapmış ve bu hali ile oyuncu Özge Özder'e çok benzetilmişti... Bir dönemin çocuk yıldızlarının yıllar içindeki değişimini sizler için derledik...