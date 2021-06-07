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Haberler Galeri Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'i tanımak neredeyse imkansız! Hazal Şenel değişimi ile dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 07.06.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 10:13

'nın 'i tanımak neredeyse imkansız! ile dudak uçuklattı!

Başrolünde 'ın yer aldığı dizisi yayınlandığı dönem özellikle genç izleyicinin ilgi odağı olmuştu. Tekrarları da izlenme rekorları kıran Selena geçen yıllara rağmen adından hala söz ettiriyor. Selana'nın çocuk oyuncu kadrosu özellikle sosyal medyanın markajında. Bu isimlerden biri de karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu . 13 yaşındayken Kıvılcım olarak şöhreti yakalayan çocuk oyuncu ile dudak uçuklatıyor. Son olarak yeni saçları ile iddialı pozlarını paylaştı. İşte ...

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'i tanımak neredeyse imkansız! Hazal Şenel değişimi ile dudak uçuklattı!

Başrolünde 'ın yer aldığı dizisi yayınlandığı dönem özellikle genç izleyicinin ilgi odağı olmuştu.

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'i tanımak neredeyse imkansız! Hazal Şenel değişimi ile dudak uçuklattı!

Tekrarları da izlenme rekorları kıran geçen yıllara rağmen adından hala söz ettiriyor. Selana'nın çocuk oyuncu kadrosu özellikle sosyal medyanın markajında.

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Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'i tanımak neredeyse imkansız! Hazal Şenel değişimi ile dudak uçuklattı!

Bu isimlerden biri de karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu .

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'i tanımak neredeyse imkansız! Hazal Şenel değişimi ile dudak uçuklattı!

13 yaşındayken olarak şöhreti yakalayan çocuk oyuncu değişimi ile dudak uçuklatıyor.

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'i tanımak neredeyse imkansız! Hazal Şenel değişimi ile dudak uçuklattı!

İşte 'nın 'in son hali...

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