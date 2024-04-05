Giriş Tarihi: 05.04.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
14:24
Ayşe Hatun Önal hakkında şok iddia! Hayali insanlarla konuşuyor
Ayşe Hatun Önal'ın paylaşımı ortalığı karıştırdı! 'Kalbe Ben', 'Çak Bir Selam', 'Güm Güm', 'Olay', 'Efsane' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Ayşe Hatun Önal, sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Önal, erkek arkadaşıyla çekildiği karesine yazdığı "Kocam benim" mesajıyla kafa karıştırdı. Ünlü spiker Hande Sarıoğlu canlı yayında "Metressin" diye bağırarak Ayşe Hatun Önal'ı ifşa etti. Ayşe Hatun Önal'ın "Kocam" notuyla paylaştığı kişinin oyuncu Selin Demiratar'ın eşi olduğu ortaya çıktı. Son olarak Ayşe Hatun Önal'ın psikolojik problemler yaşadığı ve hayali insanlarla konuştuğu iddia edildi.