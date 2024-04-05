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Haberler Galeri Ayşe Hatun Önal hakkında şok iddia! Hayali insanlarla konuşuyor
Giriş Tarihi: 05.04.2024 12:43 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 14:24

Ayşe Hatun Önal hakkında şok iddia! Hayali insanlarla konuşuyor

Ayşe Hatun Önal'ın paylaşımı ortalığı karıştırdı! 'Kalbe Ben', 'Çak Bir Selam', 'Güm Güm', 'Olay', 'Efsane' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Ayşe Hatun Önal, sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Önal, erkek arkadaşıyla çekildiği karesine yazdığı "Kocam benim" mesajıyla kafa karıştırdı. Ünlü spiker Hande Sarıoğlu canlı yayında "Metressin" diye bağırarak Ayşe Hatun Önal'ı ifşa etti. Ayşe Hatun Önal'ın "Kocam" notuyla paylaştığı kişinin oyuncu Selin Demiratar'ın eşi olduğu ortaya çıktı. Son olarak Ayşe Hatun Önal'ın psikolojik problemler yaşadığı ve hayali insanlarla konuştuğu iddia edildi.

Ayşe Hatun Önal hakkında şok iddia! Hayali insanlarla konuşuyor

1999'da Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli seçilen model, oyuncu ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Ayşe Hatun Önal hakkında şok iddia! Hayali insanlarla konuşuyor

45 yaşındaki ünlü isim, son olarak 237 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınladığı bir fotoğrafla adından söz ettirdi.

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Ayşe Hatun Önal hakkında şok iddia! Hayali insanlarla konuşuyor

"ÇOK SEVİYORUM SENİ"

Önal, erkek arkadaşıyla çekildiği karesine yazdığı "Kocam benim, çok seviyorum seni" notuyla kafaları karıştırdı. Önal ayrıca paylaşımına 'A' harfiyle birlikte nazar boncuğu emojisi de ekledi.

Ayşe Hatun Önal hakkında şok iddia! Hayali insanlarla konuşuyor

Ünlü ismin bu pozuna, tebrik mesajları yağdı. Takipçileri, Ayşe Hatun Önal'a; "Mutluluklar Ayşe Hanım", "Evlendiniz mi?", Çok mutlu ol Ayşe" gibi yorumlar yazdı.

Ayşe Hatun Önal hakkında şok iddia! Hayali insanlarla konuşuyor

PAYLAŞIMINI SİLDİ!

Önal, kısa süre sonra kafalarda soru işareti yaratan bu paylaşımını sildi.

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