Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i bakın kim çıktı! Minik Samet meğer usta oyuncunun kızıymış…

1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım, 'Sevgi neydi?' repliği ile hafızalara kazındı. Asya'nın büyük aşkı İlyas yerine Cemşit'i seçmesi bizi çok üzse de yıllar geçtikçe Asya'nın doğru bir karar verdiğini bir nesil yaşayarak öğrendi.