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  • Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si ile ilgili bilinmeyen gerçek! Öğrenenler şaşırıyor!

'in Asiye'si ile ilgili bilinmeyen gerçek! Öğrenenler şaşırıyor!

Türkiye'nin sevilen dizisi dizisi ekranlarında rekorlar kırmaya devam ediyor. Bu akşam yeni bölümü ile SAK, seyircisi ile buluşacak. Öte yandan, başrol oyuncusu gündeme oturdu. Öykü Gürman hayranları güzel oyuncunun özel hayatını merak ederken, Sen Anlat Karadeniz dizisinin yıldızı yaşıyla gündeme geldi. Sen Anlat Karadeniz son bölümüyle bir kez daha harikalar yarattı. İşte neredeyse her gün gördüğümüz ünlülerin ve son günlerde gündeme gelen Öykü Gürman'ın yaşı.

Giriş Tarihi: 13.02.2019 12:18 Güncelleme Tarihi: 13.02.2019 21:32
Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si ile ilgili bilinmeyen gerçek! Görenler şaşırıyor

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si ile ilgili bilinmeyen gerçek! Görenler şaşırıyor

Türkiye'nin sevilen dizisi dizisi ekranlarında rekorlar kırmaya devam ediyor. Bu akşam yeni bölümü ile SAK, seyircisi ile buluşacak. Öte yandan, başrol oyuncusu gündeme oturdu. Öykü Gürman hayranları güzel oyuncunun özel hayatını merak ederken, Sen Anlat Karadeniz dizisinin yıldızı yaşıyla gündeme geldi. Sen Anlat Karadeniz son bölümüyle bir kez daha harikalar yarattı. İşte neredeyse her gün gördüğümüz ünlülerin ve son günlerde gündeme gelen Öykü Gürman'ın yaşı.

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si ile ilgili bilinmeyen gerçek! Görenler şaşırıyor

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si ile ilgili bilinmeyen gerçek! Görenler şaşırıyor

MAZHAR ALANSON

13 ŞUBAT 1950

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Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si ile ilgili bilinmeyen gerçek! Görenler şaşırıyor

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si ile ilgili bilinmeyen gerçek! Görenler şaşırıyor

CANAN ERGÜDER

15 Temmuz 1977

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si ile ilgili bilinmeyen gerçek! Görenler şaşırıyor

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si ile ilgili bilinmeyen gerçek! Görenler şaşırıyor

CÜNEYT ARKIN

7 EYLÜL 1937

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si ile ilgili bilinmeyen gerçek! Görenler şaşırıyor

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si ile ilgili bilinmeyen gerçek! Görenler şaşırıyor

YAĞMUR ATACAN

19 Mayıs 1983

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si ile ilgili bilinmeyen gerçek! Görenler şaşırıyor

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si ile ilgili bilinmeyen gerçek! Görenler şaşırıyor

SİBEL CAN

1 AĞUSTOS 1970

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si ile ilgili bilinmeyen gerçek! Görenler şaşırıyor

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si ile ilgili bilinmeyen gerçek! Görenler şaşırıyor

ASLI ENVER

10 MAYIS 1984

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