Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si ile ilgili bilinmeyen gerçek! Öğrenenler şaşırıyor!

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si ile ilgili bilinmeyen gerçek! Görenler şaşırıyor

Türkiye'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz dizisi ekranlarında rekorlar kırmaya devam ediyor. Bu akşam yeni bölümü ile SAK, seyircisi ile buluşacak. Öte yandan, başrol oyuncusu Öykü Gürman gündeme oturdu. Öykü Gürman hayranları güzel oyuncunun özel hayatını merak ederken, Sen Anlat Karadeniz dizisinin yıldızı yaşıyla gündeme geldi. Sen Anlat Karadeniz son bölümüyle bir kez daha harikalar yarattı. İşte neredeyse her gün gördüğümüz ünlülerin ve son günlerde gündeme gelen Öykü Gürman'ın yaşı.