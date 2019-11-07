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  • Sen Anlat Karadeniz’in Esma’sı Duygu Üstünbaş’ın hiç bilmediğiniz hali! Görenler hayran kaldı

’in Esma’sı ’ın hiç bilmediğiniz hali! Görenler hayran kaldı

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'in oyuncuları dikkat çekmeye devam ediyor. Sen Anlat Karadeniz'in başarılı Avukatı Esma karakterini canlandıran oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Sen Anlat Karadeniz'in sevilen oyuncusu Duygu Üstünbaş'ın Instagram hesabını takip eden hayranları gerçek hayattaki fotoğraflarını görünce çok şaşırıyor. Sen Anlat Karadeniz'in 'sı Duygu Üstünbaş'ın fotoğraflarını gören takipçileri güzel oyuncunun en çok boyunu merak ediyor. Sen Anlat Karadeniz'in başarılı ve azimli avukatı Duygu Üstünbaş hem oyunculuğu ile hem de güzelliğiyle büyük beğeni alıyor. 1990 yılında dünyaya gelen güzel oyuncu Duygu Üstünbaş aslen Ankaradoğumludur. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Ancak mezuniyetin ardından mesleki kariyerine adım atmamış daha sonra eğitim hayatını, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Anasanat Dalı bölümü ile devam ettirmiştir. Duygu Üstünbaş oyunculuk hayatını ise Sen Anlat Karadeniz dizisinde Avukat Esma karakteri ile devam ettirmektedir. Duygu Üstübaş'ı daha önce tanımayan dizinin takipçileri 'Sen Anlat Karadeniz Esma'nın gerçek adı ne' sorusuna yanıt aradı. Duygu Üstünbaş'ı yakından tanımak isteyen bazı takipçileri ise güzel oyuncunun makyajsız halini görünce çok beğendiler. Dizideki halinden çok farklı olan Duygu Üstünbaş çok beğenildi. İşte Duygu Üstünbaş ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri…

Giriş Tarihi: 07.11.2019 07:30 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 07:35
Sen Anlat Karadeniz’in Esma’sı Duygu Üstünbaş’ın hiç bilmediğiniz hali! Görenler hayran kaldı

'in güzel Avukatı Esma, gerçek hayattaki haliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sen Anlat Karadeniz'in başarılı oyuncusu 'ın sosyal medya paylaşımları hayranları tarafından çok beğeniliyor. Yaptığı her paylaşımla dikkat çeken Duygu Üstünbaş'ın bu kez de en çok makyajsız hali merak konusu oldu. İşte Sen Anlat Karadeniz'in 'sı Duygu Üstünbaş ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri…

Sen Anlat Karadeniz’in Esma’sı Duygu Üstünbaş’ın hiç bilmediğiniz hali! Görenler hayran kaldı

ASLIHAN GÜRBÜZ

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Sen Anlat Karadeniz’in Esma’sı Duygu Üstünbaş’ın hiç bilmediğiniz hali! Görenler hayran kaldı
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Sen Anlat Karadeniz’in Esma’sı Duygu Üstünbaş’ın hiç bilmediğiniz hali! Görenler hayran kaldı

MERYEM UZERLİ

Sen Anlat Karadeniz’in Esma’sı Duygu Üstünbaş’ın hiç bilmediğiniz hali! Görenler hayran kaldı
Sen Anlat Karadeniz’in Esma’sı Duygu Üstünbaş’ın hiç bilmediğiniz hali! Görenler hayran kaldı

YASEMİN ÖZİLHAN

Sen Anlat Karadeniz’in Esma’sı Duygu Üstünbaş’ın hiç bilmediğiniz hali! Görenler hayran kaldı
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