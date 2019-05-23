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  • Sen Anlat Karadeniz’in güzel oyuncusunu tanıyabildiniz mi?

Sen Anlat ’in güzel oyuncusunu tanıyabildiniz mi?

Sen Anlat 'in güzel oyuncusu, küçüklüğünde 'ta o günlerde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. ATV dizisi 'de rol alan başarılı oyuncu, dizinin kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi. Ünlü oyuncu şöyle konuştu: "Ailem Sinoplu. Küçüklüğümde her yaz Sinop'a gider, dedemin bahçesinde fındık toplardık. Akraba ziyaretleri, sahilde midye kabuğu toplamak müthişti." Kuzenleriyle o günlerde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, şöyle devam etti: "Annem ve teyzelerim şarkı söylerdi, biz kuzenlerimle fındık ve elma yerdik. Karadeniz'i böylesine seven biri olarak, Osman Sınav imzalı bir projede yer almak büyük mutluluk."

Giriş Tarihi: 23.05.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 11:38
Sen Anlat Karadeniz’in güzel oyuncusunu tanıyabildiniz mi?

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Sen Anlat Karadeniz’in güzel oyuncusunu tanıyabildiniz mi?

KIVANÇ TATLITUĞ

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Sen Anlat Karadeniz’in güzel oyuncusunu tanıyabildiniz mi?

KIVANÇ TATLITUĞ

Sen Anlat Karadeniz’in güzel oyuncusunu tanıyabildiniz mi?

ANGELINA JOLIE

Sen Anlat Karadeniz’in güzel oyuncusunu tanıyabildiniz mi?

ANGELINA JOLIE

Sen Anlat Karadeniz’in güzel oyuncusunu tanıyabildiniz mi?

ANGELINA JOLIE

Sen Anlat Karadeniz’in güzel oyuncusunu tanıyabildiniz mi?

NEHİR ERDOĞAN

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