Sen Anlat Karadeniz’in güzel oyuncusunu tanıyabildiniz mi?

Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusu, küçüklüğünde Sinop'ta o günlerde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. ATV dizisi Sen Anlat Karadeniz'de rol alan başarılı oyuncu, dizinin kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi. Ünlü oyuncu şöyle konuştu: "Ailem Sinoplu. Küçüklüğümde her yaz Sinop'a gider, dedemin bahçesinde fındık toplardık. Akraba ziyaretleri, sahilde midye kabuğu toplamak müthişti." Kuzenleriyle o günlerde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, şöyle devam etti: "Annem ve teyzelerim şarkı söylerdi, biz kuzenlerimle fındık ve elma yerdik. Karadeniz'i böylesine seven biri olarak, Osman Sınav imzalı bir projede yer almak büyük mutluluk."