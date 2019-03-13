Sen Anlat Karadeniz’in kötü adamı Vedat…

Sen Anlat Karadeniz'in Vedat'ı Mehmet Ali Nuroğlu canlandırdıkları karakterle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Sen Anlat Karadeniz'in Vedat'ı Mehmet Ali Nuroğlu hakkında ortaya çıkan tüm gerçekler hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Vedat karakterine hayat veren Mehmet Ali Nuroğlu, dizinin yeni bölümünde babası Fikret tarafından vuruluyor. Elindeki kozlarla Vedat'ı köşeye sıkıştıran Fikret, Tahir'in aklanmasını sağlar. Tahir ve Nefes konağa geri dönerken Vedat için yenilgiyi kabul etmek imkansızdır. Fikret, Tahir'i korumak için öz oğlu Vedat'ı öldürür. Vedat'ın mezarını kazan Tahir onunla birlikte tüm günahları da toprağa gömer. Mehmet Ali Nuroğlu'nun hayatını merak edenler Mehmet Ali Nuroğlu'nun eşini görenler çok şaşırıyor. İşte Sen Anlat Karanediz'in kötü adamı Vedat'ı canlandıran Mehmet Ali Nuroğlu'nun eşi Çiçek Nuroğlu…