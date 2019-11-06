Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! İşte İrem Helvacıoğlu'nun annesi...

Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 63. bölümü ile sevenleri ile buluşacak. Ulaş Tuna Astepe'nin hayat verdiği Tahir ile İrem Helvacıoğlu'nun canlandırdığı Nefes karakterlerini yepyeni bir masal bekliyor. Yayınlanan ilk bölümünden itibaren büyük bir hayran kitlesine olaşan Sen Anlat Karadeniz özellikle başrol oyuncuları İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe adeta yıldızını parlattı. Ünleri ülke sınırlarını aşan başarılı oyuncular İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe'nin sosyal medyada da oldukça fazla takipçileri var. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken İrem Helvacıoğlu takipçilerine sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Doğal güzelliğine çok güvenen İrem Helvacıoğlu makyajsız hallerini paylaşmaktan hiç çekinmiyor. Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun annesi ve ablası ile yaptığı paylaşımlara ise beğeni ve yorum yağıyor. İrem Helvacıoğlu'nun annesi ile olan fotoğraflarına "abla kardeş gibisiniz" yorumları geliyor. İşte hayranları tarafından oldukça merak edilen Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...