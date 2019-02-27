Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun kız kardeşi Merve Helvacıoğlu’nu görenler...

Sen Anlat Karadeniz'de Nefes karakterini canlandıran güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun Merve Helvacıoğlu isminden bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz dizisindeki güçlü kadın duruşuyla gönüllerde taht kurdu. atv'nin efsane dizilerinden Sen Anlat Karadeniz'in çilesi bitmeyen ancak yaşadığı tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta duran Nefes'inin gerçek hayattaki ailesi merak konusu oldu. İşte İrem Helvacıoğlu'nun merak edilen kız kardeşi Merve Helvacıoğlu…