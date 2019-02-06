Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i ve Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si meğer...

'in Tahir'i ve 'un Ertuğrul Gazi'si meğer...

Reyting rekortmeni olan iki sevilen diziden atv'nin fenomen dizisi 'in Tahir'i ve yeni sezonu heyecanla başlayan 'un başrol oyuncusu hakkında bu gerçekleri biliyor muydunuz?

Giriş Tarihi: 06.02.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 12:13
Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i ve Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si meğer...

İşte iki sevilen oyuncu ve diğer ünlü isimlerin boyları! Bazen ekranlarda gördüğümüz isimlerin gerçek boyları bizi çok şaşırtabiliyor!

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i ve Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si meğer...

1,89 cm boyunda

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i ve Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si meğer...

İrem Helvacıoğlu 1.7 cm

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i ve Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si meğer...

Mehmet Ali Nuroğlu 1.78

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i ve Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si meğer...

Sinan Tuzcu 1.84 cm

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i ve Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si meğer...

Öykü Gürman 1.69 cm

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i ve Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si meğer...

Hilal Altınbilek

BİZE ULAŞIN