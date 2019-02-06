Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i ve Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si meğer...

Reyting rekortmeni olan iki sevilen diziden atv'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe ve yeni sezonu heyecanla başlayan Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan hakkında bu gerçekleri biliyor muydunuz? İşte iki sevilen oyuncu ve diğer ünlü isimlerin boyları! Bazen ekranlarda gördüğümüz isimlerin gerçek boyları bizi çok şaşırtabiliyor! Ulaş Tuna Astepe 1,89 cm boyunda İrem Helvacıoğlu 1.7 cm Mehmet Ali Nuroğlu 1.78 Sinan Tuzcu 1.84 cm Öykü Gürman 1.69 cm Hilal Altınbilek