Şendul Şaban'da Kemal Sunal'ın kızını canlandıran isim bakın kimmiş!

Şendul Şaban filmini bilmeyenimiz yoktur! Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın Nevra Serezli ile başrolleri paylaştığı komedi filmi hala ekranlara geldiğinde keyifle izleniyor. Kemal Sunal'ın 1985 yapımı filmi Şendul Şaban işsiz kalan Şaban'la sekreter eşinin komik hikayesini anlatıyordu. Bu filmde Kemal Sunal'a Nevra Serezli ve Halit Akçatepe gibi oyuncular da eşlik ediyordu. Şendul Şaban'ın yönetmen koltuğunda ise sinemanın efsanesi Kartal Tibet vardı. Gösterime girdiği dönem büyük beğeni toplayan filmde Kemal Sunal'ın kızını canlandıran çocuk oyuncunun aslında kim olduğunu öğrenenler çok şaşırıyor.
Giriş Tarihi: 01.09.2019
07:55
Güncelleme Tarihi: 01.09.2019
08:08