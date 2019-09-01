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  • Şendul Şaban'da Kemal Sunal'ın kızını canlandıran isim bakın kimmiş!

'da 'ın kızını canlandıran isim bakın kimmiş!

filmini bilmeyenimiz yoktur! Türk sinemasının efsane ismi 'ın ile başrolleri paylaştığı komedi filmi hala ekranlara geldiğinde keyifle izleniyor. Kemal Sunal'ın 1985 yapımı filmi Şendul Şaban işsiz kalan Şaban'la sekreter eşinin komik hikayesini anlatıyordu. Bu filmde Kemal Sunal'a Nevra Serezli ve gibi oyuncular da eşlik ediyordu. Şendul Şaban'ın yönetmen koltuğunda ise sinemanın efsanesi Kartal Tibet vardı. Gösterime girdiği dönem büyük beğeni toplayan filmde Kemal Sunal'ın kızını canlandıran çocuk oyuncunun aslında kim olduğunu öğrenenler çok şaşırıyor.

Giriş Tarihi: 01.09.2019 07:55 Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 08:08
Şendul Şaban'da Kemal Sunal'ın kızını canlandıran isim bakın kimmiş!

O küçük kız bakın kimmiş!

Şendul Şaban'da Kemal Sunal'ın kızını canlandıran isim bakın kimmiş!

'ın sevilen filmlerinden biri de 'dı.

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Şendul Şaban'da Kemal Sunal'ın kızını canlandıran isim bakın kimmiş!

Filmde kızı Melek'i canlandıran çocuk şimdiki haliyle şaşırttı.

Şendul Şaban'da Kemal Sunal'ın kızını canlandıran isim bakın kimmiş!

O çocuk 'ın kızı Ezo Sunal'dan başkası değildi.

Şendul Şaban'da Kemal Sunal'ın kızını canlandıran isim bakın kimmiş!
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Şendul Şaban'da Kemal Sunal'ın kızını canlandıran isim bakın kimmiş!
Şendul Şaban'da Kemal Sunal'ın kızını canlandıran isim bakın kimmiş!
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