‘Seni sahneye alır…’ Yıldız Tilbe skandal teklife sert tepki gösterdi!

"SENİN SAHNEDE ETEĞİNİ ÇIKARTIRIM"

Sahneye yeşil ip detaylı bir elbiseyle çıkaran Tilbe, kendisine "Eteğini çıkar" diyen hayranına "Seni buraya çıkartır eteğini de çıkartırım. Bana 'eteğini çıkar' diyor.