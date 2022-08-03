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Haberler Galeri ‘Seni sahneye alır…’ Yıldız Tilbe skandal teklife sert tepki gösterdi!
Giriş Tarihi: 03.08.2022 13:19 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 13:20

‘Seni sahneye alır…’ Yıldız Tilbe skandal teklife sert tepki gösterdi!

Usta sanatçı Yıldız Tilbe güçlü sesi ve yorumu ile hiç kuşkusuz Türkiye'nin en iyi kadın sanatçılarından. Yazdığı şarkı sözleri ile birçok sanatçının albümünde yer alan Yıldız Tilbe 90'lara damga vuran isimlerden. Tarzı ve hayata karşı duruşu ile kendine has özellikleriyle dikkat çeken Yıldız Tilbe, son olarak geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Yıldız Tilbe, "Eteğini çıkar" diye bağıran kadın hayranına sert çıktı. İşte skandal sözler karşısında Yıldız Tilbe, bakın ne dedi…

‘Seni sahneye alır…’ Yıldız Tilbe skandal teklife sert tepki gösterdi!

İstanbul'da sahne alan Yıldız Tilbe, "Eteğini çıkar" diye bağıran kadın hayranına çıkıştı. Şarkı söylemeye aran veren Tilbe, Seni sahneye çıkartıp eteğini de çıkartırım.

‘Seni sahneye alır…’ Yıldız Tilbe skandal teklife sert tepki gösterdi!

Allah herkesi özgür yaratmış ama insanlar, insanları rahat bırakmıyor" serzenişinde bulundu.

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‘Seni sahneye alır…’ Yıldız Tilbe skandal teklife sert tepki gösterdi!

Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi.

‘Seni sahneye alır…’ Yıldız Tilbe skandal teklife sert tepki gösterdi!

Peş peşe sevilen şarkılarını söyleyen Tilbe, bir ara kadın hayranından gelen "Eteğini çıkar" sözüyle neye uğradığını şaşırdı.

‘Seni sahneye alır…’ Yıldız Tilbe skandal teklife sert tepki gösterdi!

"SENİN SAHNEDE ETEĞİNİ ÇIKARTIRIM"

Sahneye yeşil ip detaylı bir elbiseyle çıkaran Tilbe, kendisine "Eteğini çıkar" diyen hayranına "Seni buraya çıkartır eteğini de çıkartırım. Bana 'eteğini çıkar' diyor.

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