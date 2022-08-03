Giriş Tarihi: 03.08.2022 13:19
Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
13:20
‘Seni sahneye alır…’ Yıldız Tilbe skandal teklife sert tepki gösterdi!
Usta sanatçı Yıldız Tilbe güçlü sesi ve yorumu ile hiç kuşkusuz Türkiye'nin en iyi kadın sanatçılarından. Yazdığı şarkı sözleri ile birçok sanatçının albümünde yer alan Yıldız Tilbe 90'lara damga vuran isimlerden. Tarzı ve hayata karşı duruşu ile kendine has özellikleriyle dikkat çeken Yıldız Tilbe, son olarak geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Yıldız Tilbe, "Eteğini çıkar" diye bağıran kadın hayranına sert çıktı. İşte skandal sözler karşısında Yıldız Tilbe, bakın ne dedi…