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Haberler Galeri Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti! Şimdi 47 yaşında! Karabiberim klibinde rol alan İlknur Soydaş estetikle bambaşka biri oldu
Giriş Tarihi: 15.01.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 12:00

Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti! Şimdi 47 yaşında! Karabiberim klibinde rol alan İlknur Soydaş estetikle bambaşka biri oldu

Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde oynayan İlknur Soydaş, zeytin sahnesiyle hafızalara kazınmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Soydaş, iş insanı Cem Pole ile hayatını birleştirmşiti. Adeta sırra kadem basan İlknur Soydaş, şimdi 47 yaşında... Soydaş, yıllar sonra ortaya çıktı. "Çok daha güzelleşmiş" yorumları yapılan ünlü isim, estetikle adeta bambaşka biri oldu.

Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti! Şimdi 47 yaşında! Karabiberim klibinde rol alan İlknur Soydaş estetikle bambaşka biri oldu

İlknur Soydaş, Serdar Ortaç'ın Karabiber adlı şarkısının klibinde göbeğinden zeytin yedirerek 90'lara damga vurmuştu. Klibin ardından eski manken ve oyuncu İlknur Soydaş, adeta sırra kadem basmıştı.

Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti! Şimdi 47 yaşında! Karabiberim klibinde rol alan İlknur Soydaş estetikle bambaşka biri oldu

Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yediği esmer güzel İlknur Soydaş, nam-ı diğer 'Karabiberim' iş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra camiadan elini eteğini çekmişti.

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Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti! Şimdi 47 yaşında! Karabiberim klibinde rol alan İlknur Soydaş estetikle bambaşka biri oldu

Şimdilerde 47 yaşında olan İlknur Soydaş, geçirdiği estetik operasyonlarla oldukça değişti.

Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti! Şimdi 47 yaşında! Karabiberim klibinde rol alan İlknur Soydaş estetikle bambaşka biri oldu

Yıllar sonra ortaya çıkan İlknur Soydaş güzelliği ile de adeta genç kızlara taş çıkardı.

Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti! Şimdi 47 yaşında! Karabiberim klibinde rol alan İlknur Soydaş estetikle bambaşka biri oldu

Instagram halleri dikkat çeken İlknur Soydaş'ın düzgün fiziği övgüler topluyor.

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