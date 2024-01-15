Giriş Tarihi: 15.01.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
12:00
Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti! Şimdi 47 yaşında! Karabiberim klibinde rol alan İlknur Soydaş estetikle bambaşka biri oldu
Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde oynayan İlknur Soydaş, zeytin sahnesiyle hafızalara kazınmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Soydaş, iş insanı Cem Pole ile hayatını birleştirmşiti. Adeta sırra kadem basan İlknur Soydaş, şimdi 47 yaşında... Soydaş, yıllar sonra ortaya çıktı. "Çok daha güzelleşmiş" yorumları yapılan ünlü isim, estetikle adeta bambaşka biri oldu.