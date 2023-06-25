Giriş Tarihi: 25.06.2023 10:37
Güncelleme Tarihi: 25.06.2023
11:44
Serdar Ortaç'a iyi haber! Eski eşi Chloe Loughnan evleniyor! İrlandalı modele tebrik mesajları yağdı
Serdar Ortaç ile 2014 yılında nikah masasına oturup, 2019'da tek celsede boşanan İrlandalı model Chloe Loughnan, mimar sevgilisi Fergus Hennessy'den evlilik teklifi aldı. Loughnan, Instagram hesabından çekilen pozlarını paylaşarak evet notunu yazdı. Ünlü isimlerden ünlü modele tebrik yorumları yağdı. Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'tan 700 bin lira nafaka alıyordu...