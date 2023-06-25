Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Serdar Ortaç'a iyi haber! Eski eşi Chloe Loughnan evleniyor! İrlandalı modele tebrik mesajları yağdı
Giriş Tarihi: 25.06.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 11:44

Serdar Ortaç'a iyi haber! Eski eşi Chloe Loughnan evleniyor! İrlandalı modele tebrik mesajları yağdı

Serdar Ortaç ile 2014 yılında nikah masasına oturup, 2019'da tek celsede boşanan İrlandalı model Chloe Loughnan, mimar sevgilisi Fergus Hennessy'den evlilik teklifi aldı. Loughnan, Instagram hesabından çekilen pozlarını paylaşarak evet notunu yazdı. Ünlü isimlerden ünlü modele tebrik yorumları yağdı. Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'tan 700 bin lira nafaka alıyordu...

Serdar Ortaç’a iyi haber! Eski eşi Chloe Loughnan evleniyor! İrlandalı modele tebrik mesajları yağdı

Ünlü model Chloe Loughnan, 2014 yılında evlendiği şarkıcı Serdar Ortaç'tan 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Bir dönem Serdar Ortaç'tan aldığı 700 bin TL nafaka ile gündeme gelen ve ünlü şarkıcı tarafından evine haciz getirildiği iddia edilen Loughnan, çocukluk arkadaşıyla yeni bir aşka yelken açmıştı. İrlandalı model Loughnan, evleniyor.

Serdar Ortaç’a iyi haber! Eski eşi Chloe Loughnan evleniyor! İrlandalı modele tebrik mesajları yağdı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile 2014'te evlenip, 2019'da anlaşmalı olarak boşanan İrlandalı model Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'tan 700 bin TL'lik nafaka alıyordu...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Serdar Ortaç’a iyi haber! Eski eşi Chloe Loughnan evleniyor! İrlandalı modele tebrik mesajları yağdı

Ortaç, "Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor." diyerek isyan etmişti.

Serdar Ortaç’a iyi haber! Eski eşi Chloe Loughnan evleniyor! İrlandalı modele tebrik mesajları yağdı

Serdar Ortaç nafaka derdinden kurtuluyor.

Serdar Ortaç’a iyi haber! Eski eşi Chloe Loughnan evleniyor! İrlandalı modele tebrik mesajları yağdı

Nafaka tartışmaları ve Serdar Ortaç'ın yaptığı açıklamalarla dikkat çeken model, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor.

SON DAKİKA