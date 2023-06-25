Serdar Ortaç’a iyi haber! Eski eşi Chloe Loughnan evleniyor! İrlandalı modele tebrik mesajları yağdı

Ünlü model Chloe Loughnan, 2014 yılında evlendiği şarkıcı Serdar Ortaç'tan 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Bir dönem Serdar Ortaç'tan aldığı 700 bin TL nafaka ile gündeme gelen ve ünlü şarkıcı tarafından evine haciz getirildiği iddia edilen Loughnan, çocukluk arkadaşıyla yeni bir aşka yelken açmıştı. İrlandalı model Loughnan, evleniyor.