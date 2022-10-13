Giriş Tarihi: 13.10.2022 08:14 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 08:20

Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yemişliği var... 'Karabiberim' İlknur Soydaş yıllara meydan okuyan güzelliğini bakın neye borçlu!

'Karabiberim' şarkısının klibinde Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yediği esmer güzel İlknur Soydaş, evlendikten sonra camiadan elini eteğini çekmişti. İş insanı Cem Pole ile hayatını birleştirdikten sonra ekranlardan uzaklaşan 45 yaşındaki İlknur Soydaş geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile 'Karabiber' lakabına isyan etmişti. Adının Karabiber olarak kalmasından rahatsız olduğunu söyleyen Soydaş, "Ben Karabiberim şarkısının klibiyle var olmadım. Birçok dizi ve filmde oynadım. Ama sürekli Karabiber olarak anılıyorum." demişti. Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit hali ile dikkat çeken İlknur Soydaş önceki gün Nişantaşı'ndaydı. İlknur Soydaş, formunu nasıl koruduğunu anlattı. İşte 'Karabiberim' İlknur Soydaş'ın güzellik sırrı...