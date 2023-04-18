Giriş Tarihi: 18.04.2023 16:15

Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yemişliği var... Nam-ı diğer Karabiberim İlknur Soydaş’ı görenler şokta! "Adeta zaman onun için durmuş"

'Karabiberim' şarkısının klibinde Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yediği esmer güzel İlknur Soydaş, evlendikten sonra camiasından uzak bir hayat yaşamayı tercih etti. İş insanı Cem Pole ile hayatını birleştirdikten sonra ekranlardan uzaklaşan 46 yaşındaki İlknur Soydaş geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile 'Karabiber' lakabına isyan etmişti. Adının Karabiber olarak kalmasından rahatsız olduğunu söyleyen Soydaş, "Ben Karabiberim şarkısının klibiyle var olmadım. Birçok dizi ve filmde oynadım. Ama sürekli Karabiber olarak anılıyorum." demişti. Yıllar sonra ortaya çıkan İlknur Soydaş güzelliği ile de adeta genç kızları kıskandırıyor. Neredeyse hiç değişmeyen İlknur Soydaş fit hali ile övgüler yağıyor.