Giriş Tarihi: 28.04.2023 12:18
Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
12:39
Seren Serengil aldatıldığını açıklamıştı... Sevgilisi Mustafa Tohma'yı affeden Seren Serengil'den aşk pozları! Kim daha aşık?
Geçtiğimiz günlerde Seren Serengil ile 4 yıllık sevgilisi Mustafa Rahman Tohma cephesinden kötü haber gelmiş öyle ki Seren Serengil evli bir kadınla aldatıldığını sosyal medyadan duyurmuştu. Beni evli bir kadınla 2 aydır aldatıyormuş" sözlerini kullanan Seren Serengil, üzgün olduğunu dile getirmişti. Ünlü sunucu Seren Serengil, uzun süredir aşk yaşadığı ve her fırsatta sevgisini dile getirdiği Mustafa Rahman Tohma ile yollarını ayırdıklarını açıklamıştı. Son olarak Seren Serengil ve Mustafa Tohma cephesinde bir sürpriz gelişme yaşanmış ikili Nişantaşı'nda beraber görüntülenmişti. Magazin kulisleri Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'yı intihara kalkıştığı için affettiği dedikoduları ile çalkalanmıştı. Krizi çabuk atlatan sevgililer Seren Serengil ile Mustafa Tohma'dan aşk pozları geldi...