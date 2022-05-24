Seren Serengil gerçeği anlattı: ‘’Arto’ya zırto dedi’’

''ARTO'YA ZIRTO DEDİ''

İfadesine devam eden Serengil, ''Serkan Kaya sahneye çıktı maskeli olduğu için kimse tanımadı. Sonra Arto sahneye çıktı ve alkışlar havalara uçuştu. Bende canlı yayın yaparken Serkan Kaya arkamdan gelerek kolumu sıktı ''Videoyu durdur'' dedi. Arto sahnede Serkan Kaya'nın sahnesiyle alakalı espri yaptı ve salondakiler güldü. Sonrasında Serkan Kaya sosyal medyadan Arto'ya zırto şaklaban tarzında söylemlerde bulundu'' dedi. Mahkeme davayı iler bir tarihe erteledi.