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Haberler Galeri Seren Serengil günah çıkardı! Kızına şiddet uyguladığı ortaya çıkan Reha Muhtar'ı savunmuştu... "Yanılmışım, Deniz Uğur'a özür borçluyum"
Giriş Tarihi: 14.03.2023 07:22 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 07:45

Seren Serengil günah çıkardı! Kızına şiddet uyguladığı ortaya çıkan Reha Muhtar'ı savunmuştu... "Yanılmışım, Deniz Uğur'a özür borçluyum"

Geçtiğimiz yıl magazin gündemi haftalarca eski eşler Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın velayet çekişmesini konuşmuştu. Deniz Uğur, ikizlerinin babaları Reha Muhtar tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı iddiaları ile mahkemenin yolunu tutmuştu. Daha önce kızı Mina Deniz'in kendisine attığı şiddet gördüğüne dair mesajları yayınlayan Deniz Uğur'dan sonrasında dehşete düşüren ses kayıtları gelmişti. Çocukları için eski eşi Reha Muhtar'a karşı mücadele eden Deniz Uğur zor günlerin ardından kızının geçici velayetini almayı başarmıştı. Mahkemede Reha Muhtar'ı yalnız bırakmayan Seren Serengil, Muhtar için "Dünyanın en iyi babası" demişti... Sosyal medyada ses kayıtlarına rağmen Reha Muhtar'a destek veren Seren Serengil'e tepki yağmıştı. Aylar sonra Seren Serengil adeta günah çıkardı. Seren Serengil, Deniz Uğur ile samimi karesini paylaşarak "Yanılmışım, Deniz Uğur'a özür borçluyum" dedi. Reha Muhtar'ı sık sık ziyarete giden Seren Serengil'in, Reha Muhtar ile arasının neden açıldığı merak konusu olurken sosyal medyada da bu dönüşe yorum yağdı...

Seren Serengil günah çıkardı! Kızına şiddet uyguladığı ortaya çıkan Reha Muhtar’ı savunmuştu... Yanılmışım, Deniz Uğur’a özür borçluyum

SON DAKİKA: Reha Muhtar ile Seren Serengil'in arası neden açıldı? Geçtiğimiz yıl oyuncu Deniz Uğur, çocuklarının babası Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulunmuştu. Mina'nın velayeti 2 ay süreyle Uğur'a verilmiş, Poyraz ise Muhtar'da kalmıştı.

Seren Serengil günah çıkardı! Kızına şiddet uyguladığı ortaya çıkan Reha Muhtar’ı savunmuştu... Yanılmışım, Deniz Uğur’a özür borçluyum

Son olarak oyuncu Deniz Uğur, Reha Muhtar'dan olan ikiz çocuklarının velayetinin sürekli olarak kendisine verilmesi için dava açmıştı. Deniz Uğur, şiddet iddialarının yanı sıra Reha Muhtar ile ilgili ciddi açıklamalarda bulunmuştu.

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Seren Serengil günah çıkardı! Kızına şiddet uyguladığı ortaya çıkan Reha Muhtar’ı savunmuştu... Yanılmışım, Deniz Uğur’a özür borçluyum

Uğur, çocukların can güvenliği için velayetlerinin kendisine verilmesini talep etmişti.

Seren Serengil günah çıkardı! Kızına şiddet uyguladığı ortaya çıkan Reha Muhtar’ı savunmuştu... Yanılmışım, Deniz Uğur’a özür borçluyum

GÖRÜŞMELERİ TEHLİKELİ
Uğur, Muhtar'ın akli melekelerinin yerinde olmadığını, tanıkların anlatımına göre intihar eğilimi olduğunu öne sürmüştü. Cezai ehliyetinin olup olmadığı incelenmeden çocukların babalarıyla yalnız görüşmelerinin tehlikeli olduğunu belirten oyuncu, Muhtar'ın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi talep etmişti.

Seren Serengil günah çıkardı! Kızına şiddet uyguladığı ortaya çıkan Reha Muhtar’ı savunmuştu... Yanılmışım, Deniz Uğur’a özür borçluyum

Geçtiğimiz yıl magazin gündemi haftalarca eski eşler Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın velayet çekişmesini konuşmuştu.

SON DAKİKA