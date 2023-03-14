Giriş Tarihi: 14.03.2023 07:22
Güncelleme Tarihi: 14.03.2023
07:45
Seren Serengil günah çıkardı! Kızına şiddet uyguladığı ortaya çıkan Reha Muhtar'ı savunmuştu... "Yanılmışım, Deniz Uğur'a özür borçluyum"
Geçtiğimiz yıl magazin gündemi haftalarca eski eşler Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın velayet çekişmesini konuşmuştu. Deniz Uğur, ikizlerinin babaları Reha Muhtar tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı iddiaları ile mahkemenin yolunu tutmuştu. Daha önce kızı Mina Deniz'in kendisine attığı şiddet gördüğüne dair mesajları yayınlayan Deniz Uğur'dan sonrasında dehşete düşüren ses kayıtları gelmişti. Çocukları için eski eşi Reha Muhtar'a karşı mücadele eden Deniz Uğur zor günlerin ardından kızının geçici velayetini almayı başarmıştı. Mahkemede Reha Muhtar'ı yalnız bırakmayan Seren Serengil, Muhtar için "Dünyanın en iyi babası" demişti... Sosyal medyada ses kayıtlarına rağmen Reha Muhtar'a destek veren Seren Serengil'e tepki yağmıştı. Aylar sonra Seren Serengil adeta günah çıkardı. Seren Serengil, Deniz Uğur ile samimi karesini paylaşarak "Yanılmışım, Deniz Uğur'a özür borçluyum" dedi. Reha Muhtar'ı sık sık ziyarete giden Seren Serengil'in, Reha Muhtar ile arasının neden açıldığı merak konusu olurken sosyal medyada da bu dönüşe yorum yağdı...