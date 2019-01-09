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Giriş Tarihi: 09.01.2019 21:08 Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 21:20
Seren Serengil ile Yaşar İpek boşanıyor mu?
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Seren Serengil ile Yaşar İpek boşanıyor mu?

ile 'in birbirlerini sosyal medyadan takibi bırakması, 'boşanacaklar' şeklinde yorumlanmıştı.

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Seren Serengil ile Yaşar İpek boşanıyor mu?

Geçtiğimiz nisan ayında dünyaevine giren ile 'in birbirlerini sosyal medya hesabında takipten çıkarmaları ve İpek'in Serengil'le olan birçok fotoğrafı silmesi 'Boşanıyorlar mı?' haberlerini gündeme getirmişti.

Seren Serengil ile Yaşar İpek boşanıyor mu?

Ancak işin aslı ortaya çıktı. 'in avukatının yaptığı açıklamaya göre ünlü şarkıcının hesabı hacklendi.

Seren Serengil ile Yaşar İpek boşanıyor mu?

Serengil'in ise neden 'i takipten çıkardı soruları ise hala netlik kazanmadı.

Seren Serengil ile Yaşar İpek boşanıyor mu?

İşte Yaşar İpek'in avukatının açıklaması:

Seren Serengil ile Yaşar İpek boşanıyor mu?
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