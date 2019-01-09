Seren Serengil ile Yaşar İpek boşanıyor mu?

Seren Serengil ile Yaşar İpek'in birbirlerini sosyal medyadan takibi bırakması, 'boşanacaklar' şeklinde yorumlanmıştı. Geçtiğimiz nisan ayında dünyaevine giren Seren Serengil ile Yaşar İpek'in birbirlerini sosyal medya hesabında takipten çıkarmaları ve İpek'in Serengil'le olan birçok fotoğrafı silmesi 'Boşanıyorlar mı?' haberlerini gündeme getirmişti. Ancak işin aslı ortaya çıktı. Yaşar İpek'in avukatının yaptığı açıklamaya göre ünlü şarkıcının hesabı hacklendi. Serengil'in ise neden Yaşar İpek'i takipten çıkardı soruları ise hala netlik kazanmadı. İşte Yaşar İpek'in avukatının açıklaması: