Seren Serengil ile Yaşar İpek boşanıyor mu?

Geçtiğimiz nisan ayında dünyaevine giren Seren Serengil ile Yaşar İpek'in birbirlerini sosyal medya hesabında takipten çıkarmaları ve İpek'in Serengil'le olan birçok fotoğrafı silmesi 'Boşanıyorlar mı?' haberlerini gündeme getirmişti.

