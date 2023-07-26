Seren Serengil’den şaşırtan itiraf! “Zamanında o haltı çok yedim”

"Zamanında o haltı çok yedim"

Serengil konuşmasına, "İlişkimiz daha başlamadan önce Mustafa'ya evlilik düşünmediğimi söyledim ki o da benimle aynı fikirde. Evlilik aşkı öldürüyor. Evlenince belli bir süre sonra artık kardeş gibi oluyor karı koca. Zamanında sütten ağzım çok yandı. Hem evlilik bana göre değil. Zamanında o haltı çok yedim" şeklinde devam etti.