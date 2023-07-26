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Haberler Galeri Seren Serengil'den şaşırtan itiraf! “Zamanında o haltı çok yedim”
Giriş Tarihi: 26.07.2023 12:44 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 12:46

Seren Serengil'den şaşırtan itiraf! “Zamanında o haltı çok yedim”

Türkiye ardı ardına gerçekleşen yıkıcı büyüklükteki depremlerde Seren Serengil'in uzun süredir birlikte olduğu Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma da annesini toprağa vermişti. Acı gününde sevgilisi Mustafa Tohma'yı bir an bile yalnız bırakmamıştı. Her fırsatta yaşadığı sağlık sorunları süresince yanında olan Tohma'dan övgüyle bahseden Serengil, sevgilisinden beklenmedik bir şekilde ayrılmıştı. Seren Serengil, 'ihanet' imasında bulunduğu Mustafa Rahman Tohma'ya geri döndü. İkili, barıştıktan sonra objektiflere yansıdı. Serengil, muhabirlerin evlilik sorularını yanıtladı.

Seren Serengil’den şaşırtan itiraf! “Zamanında o haltı çok yedim”

Ölümden döndüğü günlerde kendisine bebekler gibi bakan sevgili Mustafa Tohma'nın anne acısı ile yanıp tutuştuğu bugünlerde en büyük destekçisi Seren Serengil oldu.

Seren Serengil’den şaşırtan itiraf! “Zamanında o haltı çok yedim”

Her fırsatta yaşadığı sağlık sorunları süresince yanında olan Tohma'dan övgüyle bahseden Serengil, sevgilisinden beklenmedik bir şekilde ayrılmıştı. Seren Serengil, 'ihanet' imasında bulunduğu Mustafa Rahman Tohma'ya geri dönmüştü. İkili, barıştıktan sonra Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı.

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Seren Serengil’den şaşırtan itiraf! “Zamanında o haltı çok yedim”

"EVLİLİK AŞKI ÖLDÜRÜYOR"

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Önceki gün Etiler'de görüntülenen çift, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlişkilerinde beşinci yılı geride bıraktıklarını belirten Serengil, gazetecilerin, "Beşinci yılda ilişkinizi evlilikle taçlandırmayı düşünür müsünüz?" sorusuna, "Aman, Allah korusun!" diyerek karşılık verdi.

Seren Serengil’den şaşırtan itiraf! “Zamanında o haltı çok yedim”

"Zamanında o haltı çok yedim"

Serengil konuşmasına, "İlişkimiz daha başlamadan önce Mustafa'ya evlilik düşünmediğimi söyledim ki o da benimle aynı fikirde. Evlilik aşkı öldürüyor. Evlenince belli bir süre sonra artık kardeş gibi oluyor karı koca. Zamanında sütten ağzım çok yandı. Hem evlilik bana göre değil. Zamanında o haltı çok yedim" şeklinde devam etti.

Seren Serengil’den şaşırtan itiraf! “Zamanında o haltı çok yedim”

"BEN YOKUM ARTIK"
Yeni televizyon programıyla görüşmelerinin olduğunu belirten Serengil' "9 yıldır magazin programı yapıyorum ama artık başka projelerle ekranda olacağım. Magazin programları ayaklara düştü artık. Olur olmaz kişiler magazin yorumluyor ben yokum artık" ifadelerini kullandı.

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