Giriş Tarihi: 26.07.2023 12:44 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 12:46

Seren Serengil'den şaşırtan itiraf! “Zamanında o haltı çok yedim”

Türkiye ardı ardına gerçekleşen yıkıcı büyüklükteki depremlerde Seren Serengil'in uzun süredir birlikte olduğu Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma da annesini toprağa vermişti. Acı gününde sevgilisi Mustafa Tohma'yı bir an bile yalnız bırakmamıştı. Her fırsatta yaşadığı sağlık sorunları süresince yanında olan Tohma'dan övgüyle bahseden Serengil, sevgilisinden beklenmedik bir şekilde ayrılmıştı. Seren Serengil, 'ihanet' imasında bulunduğu Mustafa Rahman Tohma'ya geri döndü. İkili, barıştıktan sonra objektiflere yansıdı. Serengil, muhabirlerin evlilik sorularını yanıtladı.