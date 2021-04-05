Serenay sarı saçlarını savurdu havalı pozlarıyla ilgi odağı oldu! Sosyal medya onun bu hallerini konuşuyor!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ama magazin gündeminden hiç düşmemeyi başaran güzel oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımı sosyal medyada trend oldu. Cem Yılmaz ile olan ayrılığı magazin gündeminde çok konuşulan Serenay Sarıkaya yaptığı paylaşımla beğeni yağmuruna tutuldu. Serenay Sarıkaya'nın "Sürpriz" notuyla paylaştığı havalı pozlara ilgi odağı oldu. Oyuncunun reklam yüzü olduğu jean markası için objektif karşısına geçtiği öğrenildi. Serenay Sarıkaya'nın hayranları ünlü oyuncuya övgüler yağdırdı.