HaberlerGaleriSerenay Sarıkaya ardı ardına verdiği cesur pozlarla Instagram'ı bombaladı! Serenay Sarıkaya mini şortuyla ayna karşına geçti...
Giriş Tarihi: 22.04.2021 10:34Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 10:39
Serenay Sarıkaya ardı ardına verdiği cesur pozlarla Instagram'ı bombaladı! Serenay Sarıkaya mini şortuyla ayna karşına geçti...
Ekranlara dönmeye hazırlandığı haberleri hayranlarını heyecanlandıran Serenay Sarıkaya'dan ardı ardına bomba gibi paylaşımlar geldi. Serenay Sarıkaya ayna karşısında verdiği poz ile yine tarzını konuşturdu. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha eklerken mini şortu ile ayna karşına geçti. Serenay Sarıkaya'nın ayna pozuna yorum yağdı. Serenay Sarıkaya güzelliği ve stili ile kendine hayran bıraktı. İşte cesur pozlarla adeta Instagram'ı bombalayan Serenay Sarıkaya'nın yeni paylaşımı...