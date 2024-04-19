Giriş Tarihi: 19.04.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
11:22
“Serenay Sarıkaya aurası diye bir gerçek var” Serenay Sarıkaya'nın New York pozları olay oldu!
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde GQ Global Creativity Awards gecesine katılmıştı. GQ Türkiye de ilk kez 'GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü'nü kazananı Serenay Sarıkaya, derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ve dağınık saçlarıyla tüm dikkatleri çekmeyi başarmıştı. 31 yaşındaki oyuncu, New York'ta çekildiği kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Sarıkaya'nın paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.