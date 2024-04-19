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Haberler Galeri “Serenay Sarıkaya aurası diye bir gerçek var” Serenay Sarıkaya'nın New York pozları olay oldu!
Giriş Tarihi: 19.04.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 11:22

Serenay Sarıkaya aurası diye bir gerçek var” Serenay Sarıkaya'nın New York pozları olay oldu!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde GQ Global Creativity Awards gecesine katılmıştı. GQ Türkiye de ilk kez 'GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü'nü kazananı Serenay Sarıkaya, derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ve dağınık saçlarıyla tüm dikkatleri çekmeyi başarmıştı. 31 yaşındaki oyuncu, New York'ta çekildiği kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Sarıkaya'nın paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

“Serenay Sarıkaya aurası diye bir gerçek var” Serenay Sarıkaya’nın New York pozları olay oldu!

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle çok konuşulan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde GQ'nun New York'ta düzenlediği davette boy gösterdi. Sarıkaya, Türkiye Yaratıcılık Ödülü'nü almak üzere 'GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri' gecesine katıldı.

“Serenay Sarıkaya aurası diye bir gerçek var” Serenay Sarıkaya’nın New York pozları olay oldu!

31 yaşındaki güzel oyuncu, derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ve dağınık saçlarıyla tüm bakışları üzerinde topladı.

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“Serenay Sarıkaya aurası diye bir gerçek var” Serenay Sarıkaya’nın New York pozları olay oldu!

NEW YORK PAYLAŞIMLARI OLAY

Serenay Sarıkaya New York'ta çekildiği kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

“Serenay Sarıkaya aurası diye bir gerçek var” Serenay Sarıkaya’nın New York pozları olay oldu!

Sarıkaya'nın paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

“Serenay Sarıkaya aurası diye bir gerçek var” Serenay Sarıkaya’nın New York pozları olay oldu!

Sosyal medya kullanıcıları "Çok başka aurası var bu kadının ya", "Gözler kalbin aynasıdır" ve "O kadar güzelsin ki anlatamam" yorumlarında bulundu.

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