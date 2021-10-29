Serenay Sarıkaya Harper’s Bazaar kapak oldu sosyal medya onu konuştu! Serenay Sarıkaya’dan birbirinden iddialı pozları!

Bu, seninle yeni yaşımızı kutladığımız üçüncü kapağımız. Bizimle yine bu özel ayımızda beraber olduğun için teşekkürler. Nasıl bir deneyimdi bu kez senin için?

Harper's Bazaar Türkiye ile hep böyle güzel ve özel buluşmalarımız var. Uzun bir aradan sonra yine öyle oldu. Asıl ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Çalışmayı çok özlediğim arkadaşlarımla yine bitmesini istemediğim bir çekim günü oldu. Heyecanlı ve sabırsızım.

Şu an hayatının nasıl bir dönemindesin?

Her an defalarca şükrettiğim, sanırım hayatımın en güzel dönemindeyim. Uzun süre özlemle ve sabırla çalışmayı beklemiştim. Şimdi hem beni çok mutlu eden işbirlikleri, hem de birkaç ay önce başladığımız Şahmaran dizisi çekimleri ile hayallerimin ötesinde mutlu ve yoğunum. Özlemişim bu tempoyu.

.