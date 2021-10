Serenay Sarıkaya Harper’s Bazaar kapak oldu sosyal medya onu konuştu! Serenay Sarıkaya’dan birbirinden iddialı pozları!

Bulgari markasının Türkiye'deki ilk ve tek marka elçisisin. Bu işbirliği nasıl oldu? İlk duyduğunda neler hissettin?

Bulgari ile bu meslekte başarı elde etmeye başladığım ilk yıllardan beri ilginç bir ilişkim var. Hiç unutmuyorum,yılın kadını seçildiğim 2014 yılında düzenlenen gecede Halit Ergenç de yılın adamı seçilmişti. O yaşta böyle bir başarıya ulaşmak beni o kadar heyecanlandırmıştı ki, ben de bana yakıştırılan bu yere layık olduğumu göstermek için o gece çok ama çok şık olmak istedim. Bana hep destek olan canım Feride Tansuğ'u arayıp, bu gece için Bulgari takıp takamayacağımı sordum.

Bulgari benim için her zaman lüksün, kendini mükemmel hissetme halinin ve büyüleyici mücevherlerin markasıydı. O görkemli mücevherleri takınca sanki bütün resim tamamlandı ve kendime özgüvenim tavan yaptı. O gün bugündür her çekimde, her özel gecede bana kendimi çok güçlü hissettirdiği için Bulgari kullanmaya bayılıyorum. Feride ile olan bu dostluğumuz veTürkiye'yi dünyaya en doğru şekilde tanıtmak üzerine paylaştığımız ortak tutkumuzun bir gün böyle bir sonuca ulaşması ve Bulgari ile bu yolculuğa başlamak beni çok mutlu etti. Bulgari gibi lüks bir markanın Türkiye'deki ilk ve tek marka elçisi olarak global platformda meslektaşlarımla bir araya gelmek de heyecan vericiydi. Beraber yürüdüğüm, yanında durduğum işbirliklerinin bende bir hikayesi olması durumunu çok seviyorum.

Kişisel stilinin vazgeçilmezleri neler?

İyi bir gözlük, iyi bir ayakkabı, iyi bir çanta, biraz mücevher yeterli. Bütün bunları yıllarca değiştirmek zorunda kalmadan kullanabilirsin çünkü.

