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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya hayranlarına “Sürpriz” yaptı! Havalı pozlarına sosyal medyadan övgüler yağdı!
Giriş Tarihi: 03.04.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 09:17

hayranlarına “” yaptı! pozlarına sosyal medyadan övgüler yağdı!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ama magazin gündeminden hiç düşmemeyi başaran güzel oyuncu sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımı sosyal medyada trend oldu. ile olan ayrılığı magazin gündeminde çok konuşulan Serenay Sarıkaya yaptığı paylaşımla yağmuruna tutuldu. Serenay Sarıkaya'nın "" notuyla paylaştığı pozlara ilgi odağı oldu. Oyuncunun reklam yüzü olduğu markası için objektif karşısına geçtiği öğrenildi. Serenay Sarıkaya'nın hayranları ünlü oyuncuya övgüler yağdırdı.

Serenay Sarıkaya hayranlarına “Sürpriz” yaptı! Havalı pozlarına sosyal medyadan övgüler yağdı!

Son dönemin en çok merak edilen isimlerinden biri olan ve ile olan ayrılığı magazin gündeminde çok konuşulan yine gündem oldu.

Serenay Sarıkaya hayranlarına “Sürpriz” yaptı! Havalı pozlarına sosyal medyadan övgüler yağdı!

Yeni bir proje ile ne zaman ekranlara döneceği merak konusu olan şu sıralar paylaşımlarıyla gündemde.

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Serenay Sarıkaya hayranlarına “Sürpriz” yaptı! Havalı pozlarına sosyal medyadan övgüler yağdı!

şu sıralar sosyal medyada bolca vakit geçiriyor.

Serenay Sarıkaya hayranlarına “Sürpriz” yaptı! Havalı pozlarına sosyal medyadan övgüler yağdı!

Instagram hesabından paylaşımlar yapan güzel oyuncu kendine hayran bıraktı.

Serenay Sarıkaya hayranlarına “Sürpriz” yaptı! Havalı pozlarına sosyal medyadan övgüler yağdı!

hem özel hayatı hem de kariyer hayatıyla çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.

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