Giriş Tarihi: 13.02.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 11:07

Serenay Sarıkaya tepkiler sonrası yardıma koşunca... Demet Akalın'dan sert eleştiri!

Kahramanmaraş merkez üssünde gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem, çok sayıda can aldı. Tüm Türkiye bu acı günde tek yürek oldu, yaralarını sarmaya çalışıyor. Sanat dünyasında da pek çok ünlü isim sahadan ve sosyal medyadan destek sağlıyor. Bazı isimlerin sessizliği ise tepkilere neden oldu. Oyuncu Serenay Sarıkaya da tepki çeken isimlerden biriydi. Sarıkaya, günler sonra gelen yardımı sebebiyle bazılarının eleştirisine maruz kaldı. En büyük tepkilerden birini de Demet Akalın verdi. Akalın, Serenay Sarıkaya'ya ağır yüklendi.