Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Serenay Sarıkaya'nın göbeğini içine çekmesi sosyal medyada olay oldu

'nın göbeğini içine çekmesi sosyal medyada olay oldu

Giriş Tarihi: 19.10.2018 19:09 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 19:16
Serenay Sarıkaya'nın göbeğini içine çekmesi sosyal medyada olay oldu

Bir giyim markası için objektiflerin karşısına geçen , karnını içine çekerek poz verince sosyal medyada çok konuşuldu.

Serenay Sarıkaya'nın göbeğini içine çekmesi sosyal medyada olay oldu

'ya sevgilisi Kerem Bürsin eşlik etti. Geceye sosyete ve sanat dünyasından yıldız yağdı. Serenay Sarıkaya, lansman sonrası basının karşısına çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Serenay Sarıkaya'nın göbeğini içine çekmesi sosyal medyada olay oldu

Poz verirken karnını içine çekmesi ve çekim bittikten sonra bırakması ise sosyal medyaya olay oldu. Kimi ''Göbeği yokken Serenay bile göbeğini içine çekiyorsa biz ne yapalım?'' derken, bazıları ise ''Olmayan göbeği içine çekti, göbek içine kaçtı'' dedi.

Serenay Sarıkaya'nın göbeğini içine çekmesi sosyal medyada olay oldu
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Serenay Sarıkaya'nın göbeğini içine çekmesi sosyal medyada olay oldu
Serenay Sarıkaya'nın göbeğini içine çekmesi sosyal medyada olay oldu
Serenay Sarıkaya'nın göbeğini içine çekmesi sosyal medyada olay oldu
BİZE ULAŞIN