Serenay Sarıkaya'nın göbeğini içine çekmesi sosyal medyada olay oldu

Poz verirken karnını içine çekmesi ve çekim bittikten sonra bırakması ise sosyal medyaya olay oldu. Kimi ''Göbeği yokken Serenay bile göbeğini içine çekiyorsa biz ne yapalım?'' derken, bazıları ise ''Olmayan göbeği içine çekti, göbek içine kaçtı'' dedi.