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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya'yı güldüren Mert Demir sorusu!
Giriş Tarihi: 21.03.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 11:36

Serenay Sarıkaya'yı güldüren Mert Demir sorusu!

Geçmişte Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Umut Evirgen gibi isimlerle aşk yaşan Serenay Sarıkaya'nın adı son olarak Mert Demir ile anılmıştı. Serenay Sarıkaya'nın son dönemin popüler şarkıcılarından Mert Demir'le aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Son olarak Serenay Sarıkaya, yüzü olduğu lüks mücevher markasının etkinliği için gittiği Güney Kore'den dönüşte, İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Basın mensuplarını karşısında görünce şaşkınlık yaşayan güzel oyuncu, uzun süredir adının aşk dedikodularına karıştığı Mert Demir'le ilgili sorıulardan kaçamadı.

Serenay Sarıkaya’yı güldüren Mert Demir sorusu!

Medcezir, Fi, Şahmaran ve son olarak Aile dizisinde rol alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, her adımıyla adından söz ettiriyor.

Serenay Sarıkaya’yı güldüren Mert Demir sorusu!

Serenay Sarıkaya, yüzü olduğu lüks mücevher markasının etkinliği için gittiği Güney Kore'den dönüşte, İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Basın mensuplarını karşısında görünce şaşkınlık yaşayan güzel oyuncu, uzun süredir adının aşk dedikodularına karıştığı Mert Demir'le ilgili sorıulardan kaçamadı.

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Serenay Sarıkaya’yı güldüren Mert Demir sorusu!

stanbul Havalimanı'ndan çıkışı esnasında soruları cevaplayan Serenay Sarıkaya, "Konuşacak bir şey yok aslında. Güney Kore'ye ilk kez gittim, oradaki vaktimi harika geçirdim" dedi.

Serenay Sarıkaya’yı güldüren Mert Demir sorusu!

Güney Kore paylaşımlarıyla adından söz ettiren 31 yaşındaki güzel, "Tokyo'ya da gittik, birkaç gün boş vaktim vardı, oraları gezdim. Bir insanın fotoğrafçı arkadaşı olması harika bir şey" ifadelerini kullandı.

Serenay Sarıkaya’yı güldüren Mert Demir sorusu!

"BAŞKA YERDE GÖRÜŞÜRÜZ"

Müzisyen Mert Demir ile aşk yaşadığı konuşulan güzel oyuncu, "Bu konuları başka bir yerde görüşürüz" diyerek güldü.

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