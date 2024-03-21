Serenay Sarıkaya’yı güldüren Mert Demir sorusu!

Giriş Tarihi: 21.03.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
11:36
Geçmişte Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Umut Evirgen gibi isimlerle aşk yaşan Serenay Sarıkaya'nın adı son olarak Mert Demir ile anılmıştı. Serenay Sarıkaya'nın son dönemin popüler şarkıcılarından Mert Demir'le aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Son olarak Serenay Sarıkaya, yüzü olduğu lüks mücevher markasının etkinliği için gittiği Güney Kore'den dönüşte, İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Basın mensuplarını karşısında görünce şaşkınlık yaşayan güzel oyuncu, uzun süredir adının aşk dedikodularına karıştığı Mert Demir'le ilgili sorıulardan kaçamadı.