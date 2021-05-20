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Haberler Galeri Sergen Yalçın'ın genç sevgilisi Lisaveti Karibskaya sosyal medyayı salladı! Lisaveti Karibskaya'nın cesur pozları nefes kesti!
Giriş Tarihi: 20.05.2021 10:32 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 10:36

'ın genç sevgilisi sosyal medyayı salladı! Lisaveti Karibskaya'nın cesur pozları nefes kesti!

'ın şampiyonluğunun mimarı olan eski millî futbolcu, futbol yorumcusu ve teknik direktör , şimdilerde çifte mutluluk yaşıyor. Beşiktaş'ta çifte kupa kaldırmanın sevincini sürdüren , aşk hayatında da aradığını buldu. Usta isim, gönlünü 22 yaşındaki Ukraynalı model 'ya kaptırdı. Hal böyle olunca Lisaveti Karibskaya mercek altına alındı. Instagram'ı aktif olarak kullanan Ukraynalı model, paylaşımlarıyla ise olay yarattı. Lisaveti Karibskaya'nın Antalya tatilinde verdiği bikinili pozlar, sosyal medyayı yıktı geçti!

Sergen Yalçın'ın genç sevgilisi Lisaveti Karibskaya sosyal medyayı salladı! Lisaveti Karibskaya'nın cesur pozları nefes kesti!

'ın şampiyonluğunun mimarı olan eski millî futbolcu, futbol yorumcusu ve teknik direktör , şimdilerde çifte mutluluk yaşıyor.

Sergen Yalçın'ın genç sevgilisi Lisaveti Karibskaya sosyal medyayı salladı! Lisaveti Karibskaya'nın cesur pozları nefes kesti!

'ta çifte kupa kaldırmanın sevincini sürdüren , aşk hayatında da aradığını buldu.

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Sergen Yalçın'ın genç sevgilisi Lisaveti Karibskaya sosyal medyayı salladı! Lisaveti Karibskaya'nın cesur pozları nefes kesti!

Usta isim, gönlünü 22 yaşındaki Ukraynalı model 'ya kaptırdı.

Sergen Yalçın'ın genç sevgilisi Lisaveti Karibskaya sosyal medyayı salladı! Lisaveti Karibskaya'nın cesur pozları nefes kesti!

'nın şampiyonluk gecesinde döktüğü sevinç gözyaşları ve paylaşımları aşkı açığa çıkardı.

Sergen Yalçın'ın genç sevgilisi Lisaveti Karibskaya sosyal medyayı salladı! Lisaveti Karibskaya'nın cesur pozları nefes kesti!

'ın 22 yaşındaki model sevgilisi 'ya 'Instagram' yasağı koyduğu da o gece ortaya çıkan detaylar arasında yer aldı.

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