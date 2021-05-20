Sergen Yalçın'ın genç sevgilisi Lisaveti Karibskaya sosyal medyayı salladı! Lisaveti Karibskaya'nın cesur pozları nefes kesti!

Beşiktaş'ın şampiyonluğunun mimarı olan eski millî futbolcu, futbol yorumcusu ve teknik direktör Sergen Yalçın, şimdilerde çifte mutluluk yaşıyor. Beşiktaş'ta çifte kupa kaldırmanın sevincini sürdüren Sergen Yalçın, aşk hayatında da aradığını buldu. Usta isim, gönlünü 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya'ya kaptırdı. Hal böyle olunca Lisaveti Karibskaya mercek altına alındı. Instagram'ı aktif olarak kullanan Ukraynalı model, paylaşımlarıyla ise olay yarattı. Lisaveti Karibskaya'nın Antalya tatilinde verdiği bikinili pozlar, sosyal medyayı yıktı geçti!