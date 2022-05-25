Giriş Tarihi: 25.05.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 10:06

Sessiz sedasız evlenen oyuncu Alperen Duymaz ile eşi Kübra Kelkit boşanıyor! İşte ayrılığın sebebi...

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz, özel hayatını sır gibi saklayan ünlüler arasında yer alıyor. Alperen Duymaz'ın evli olduğunu duyan hayranları şaşkınlık yaşıyor. Ünlü oyuncu, iki yıl önce öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan Alperen Duymaz ile Kübra Kelkit'ten son olarak kötü haber geldi. Evliliklerinde kara bulutların dolaştığı çiftin boşanacağı iddia edildi. İşte Duymaz çiftinin boşanma sebebi...