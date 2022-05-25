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Haberler Galeri Sessiz sedasız evlenen oyuncu Alperen Duymaz ile eşi Kübra Kelkit boşanıyor mu? İddialar sonrası ilk paylaşım geldi!
Giriş Tarihi: 25.05.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 14:23

Sessiz sedasız evlenen oyuncu Alperen Duymaz ile eşi Kübra Kelkit boşanıyor mu? İddialar sonrası ilk paylaşım geldi!

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz, özel hayatını sır gibi saklayan ünlüler arasında yer alıyor. Alperen Duymaz'ın evli olduğunu duyan hayranları şaşkınlık yaşıyor. Ünlü oyuncu, iki yıl önce öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan Alperen Duymaz ile Kübra Kelkit'ten son olarak kötü haber geldi. Evliliklerinde kara bulutların dolaştığı çiftin boşanacağı iddia edildi. İşte Duymaz çiftinin boşanma sebebi...

Sessiz sedasız evlenen oyuncu Alperen Duymaz ile eşi Kübra Kelkit boşanıyor mu? İddialar sonrası ilk paylaşım geldi!

Ünlü oyuncu Alperen Duymaz, öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit ile iki yıl önce sürpriz bir kararla nikah masasına oturmuştu.

Sessiz sedasız evlenen oyuncu Alperen Duymaz ile eşi Kübra Kelkit boşanıyor mu? İddialar sonrası ilk paylaşım geldi!

Son olarak "Son Yaz" dizisiyle ekranlarda boy gösteren, "Erkek Severse" dizisiyle de dijitalde başrol oynayan Alperen Duymaz'ın, Kübra Kelkit ile evliliği hayranlarını hem şaşırtmış hem de sevindirmişti.

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Sessiz sedasız evlenen oyuncu Alperen Duymaz ile eşi Kübra Kelkit boşanıyor mu? İddialar sonrası ilk paylaşım geldi!

SEVGİLİSİ İSTANBUL'A GELEBİLSİN DİYE...

Çift, Ankara'da öğretmenlik yapan Kübra Kelkit'in İstanbul'a tayin hakkı nedeniyle erken nikah masasına oturmuştu.

Sessiz sedasız evlenen oyuncu Alperen Duymaz ile eşi Kübra Kelkit boşanıyor mu? İddialar sonrası ilk paylaşım geldi!

Alperen Duymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşkını ilan etmişti.

Sessiz sedasız evlenen oyuncu Alperen Duymaz ile eşi Kübra Kelkit boşanıyor mu? İddialar sonrası ilk paylaşım geldi!

BOŞANIYORLAR MI?

Ancak Alperen Duymaz ile öğretmen eşi Kübra Kelkit'in peri masalını andıran evliliğinin üzerinde son zamanlarda kara bulutlar dolaştığı iddia edildi.

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