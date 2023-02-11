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Haberler Galeri Sevgi kazanları hep sıcak! Ünlü şefler deprem bölgesine koştu
Giriş Tarihi: 11.02.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 06:35

Sevgi kazanları hep sıcak! Ünlü şefler deprem bölgesine koştu

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye'de yardım seferberliği başladı. Deprem bölgesine yardım yağarken, gastronomi dünyasının ünlü şefleri de hasar gören illere gitti, depremzedelere yemek hazırladı. Ünlü şefler, ekipleriyle deprem bölgesine koştu. Kurulan dev kazanlarda gün boyu çorbalar, yemekler, pilavlar pişirildi. Sanatçılar ise depremzedeler ile yardım ekiplerine yemek servisi yaptı.

Sevgi kazanları hep sıcak! Ünlü şefler deprem bölgesine koştu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu. Ünlü şefler, ekipleriyle seferber oldu.

Sevgi kazanları hep sıcak! Ünlü şefler deprem bölgesine koştu

Gastronomi dünyasının ünlü şefleri Ebru Baybara Demir ve Türev Uludağ, ekipleriyle birlikte İskenderun'da bir erkek öğrenci yurdundaydı. Ünlü şefler, gittikleri ilk gün 2 saat içinde 2 bin porsiyon çorba hazırladılar. Uludağ, "Dün de Osmaniye'deydik, orada işleyen bir sistem kurduk ve düzenli olarak günlük 50 bin yemek çıkıyor. Yardımlarımızı önce Kahramanmaraş merkeze, ardından çevre köylere dağıtımı sağlıyoruz" dedi.

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Sevgi kazanları hep sıcak! Ünlü şefler deprem bölgesine koştu

Çiğdem Seferoğlu da ekibiyle Elbistan'a gitti. "Bütün Elbistan'ı gezdik, çok zor durumdalar. Yemeği bir şekilde çözdük ve devam ediyoruz" dedi. Yemekleri yaptıktan sonra köyleri gezip eksikleri gören Seferoğlu, daha sonra da ekibiyle kemikleri kaynatıp çevredeki hayvanlara da dağıttı.

Sevgi kazanları hep sıcak! Ünlü şefler deprem bölgesine koştu

2 Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak da İskenderun'a gitti. Ekibiyle birlikte hummalı bir şekilde çalışan Tutak, binlerce depremzedeye yemek yaptı. Tutak, "Her koşulda yanındayız Türkiyem" dedi.

Sevgi kazanları hep sıcak! Ünlü şefler deprem bölgesine koştu

Yunus Emre Akkor da "Gece gündüz çalıyoruz. Ekip arkadaşlarımız çoğaldı. 5-6 bin kişilik yemekler yaptık. Yarın 15 bin sandviç çıkaracağız. 10 binin üzerinde de yemek yapacağız" dedi.

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