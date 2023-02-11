Giriş Tarihi: 11.02.2023 06:31
Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
06:35
Sevgi kazanları hep sıcak! Ünlü şefler deprem bölgesine koştu
Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye'de yardım seferberliği başladı. Deprem bölgesine yardım yağarken, gastronomi dünyasının ünlü şefleri de hasar gören illere gitti, depremzedelere yemek hazırladı. Ünlü şefler, ekipleriyle deprem bölgesine koştu. Kurulan dev kazanlarda gün boyu çorbalar, yemekler, pilavlar pişirildi. Sanatçılar ise depremzedeler ile yardım ekiplerine yemek servisi yaptı.