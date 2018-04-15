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Sevgilisi 'den vazgeçti...

Popçu , yönetmenliğini yaptığı filminde sevgilisi 'i oynatacaktı. Ama vazgeçti.

Giriş Tarihi: 15.04.2018 14:56 Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 15:00
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Sevgilisi 'den vazgeçti...
Sevgilisi Hande Erçel'den vazgeçti...

Posta Gazetesi'nin haberine göre nedenini soranlara ''İnsanların, 'Sevgilisi üzerinden reklam yapıyor' diye düşünmelerini ve filmime karşı ön yargılı olmalarını istemedim'' yanıtını veriyor.

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Sevgilisi 'den vazgeçti...
Sevgilisi Hande Erçel'den vazgeçti...
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Sevgilisi 'den vazgeçti...
Sevgilisi Hande Erçel'den vazgeçti...

, 2015'te nikah masasına oturduğu oyuncu Merve Boluğur'dan geçen yıl eylül ayında boşanmıştı.

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Sevgilisi 'den vazgeçti...
Sevgilisi Hande Erçel'den vazgeçti...
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Sevgilisi 'den vazgeçti...
Sevgilisi Hande Erçel'den vazgeçti...

Boşanmanın ardından , ile 3.5 aydır aşk yaşıyor.

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Sevgilisi 'den vazgeçti...
Sevgilisi Hande Erçel'den vazgeçti...

Murat ile Hande Coachella'da...

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Sevgilisi 'den vazgeçti...
Sevgilisi Hande Erçel'den vazgeçti...

İkili 1999'dan bu yana Amerika-California'daki Coachella Vadisi'nde yapılan 'Coachella Müzik ve Sanat Festivali'ne gitti, renkli karelerini sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.

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