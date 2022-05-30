Sevgilisini korkunç bir kazada kaybeden Gülçin Ergül’den duygusal sözler! Erdal Şeyda Lafçı’yı doğum gününde böyle andı...

Giriş Tarihi: 30.05.2022 16:38
Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
16:51
Dağılan Hepsi grubunun üyelerinden olan ünlü şarkıcı Gülçin Ergül, geçtiğimiz aylarda geçirdiği bir trafik kazasında erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmenin acısını yaşamıştı. Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisini kaybetmenin derin acısını yaşayan Gülçin Ergül, Sabah TV'ye yaptığı açıklamada, "Bu yaşayacaklarımı söyleseler 'hayatıma devam edemem' derdim" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü şarkıcı, son olarak sevgilisinin doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu. Gülçin Ergül'ün sözleri görenleri duygulandırdı. İşte o paylaşım...