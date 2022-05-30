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Haberler Galeri Sevgilisini korkunç bir kazada kaybeden Gülçin Ergül'den duygusal sözler! Erdal Şeyda Lafçı'yı doğum gününde böyle andı...
Giriş Tarihi: 30.05.2022 16:38 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 16:51

Sevgilisini korkunç bir kazada kaybeden Gülçin Ergül'den duygusal sözler! Erdal Şeyda Lafçı'yı doğum gününde böyle andı...

Dağılan Hepsi grubunun üyelerinden olan ünlü şarkıcı Gülçin Ergül, geçtiğimiz aylarda geçirdiği bir trafik kazasında erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmenin acısını yaşamıştı. Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisini kaybetmenin derin acısını yaşayan Gülçin Ergül, Sabah TV'ye yaptığı açıklamada, "Bu yaşayacaklarımı söyleseler 'hayatıma devam edemem' derdim" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü şarkıcı, son olarak sevgilisinin doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu. Gülçin Ergül'ün sözleri görenleri duygulandırdı. İşte o paylaşım...

Sevgilisini korkunç bir kazada kaybeden Gülçin Ergül’den duygusal sözler! Erdal Şeyda Lafçı’yı doğum gününde böyle andı...

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana gelen kazada Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise araçta sıkışmıştı.

Sevgilisini korkunç bir kazada kaybeden Gülçin Ergül’den duygusal sözler! Erdal Şeyda Lafçı’yı doğum gününde böyle andı...

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Lafçı'nın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

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Sevgilisini korkunç bir kazada kaybeden Gülçin Ergül’den duygusal sözler! Erdal Şeyda Lafçı’yı doğum gününde böyle andı...

Ergül, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Erdal Şeyda Lafçı'nın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Sevgilisini korkunç bir kazada kaybeden Gülçin Ergül’den duygusal sözler! Erdal Şeyda Lafçı’yı doğum gününde böyle andı...

CENAZEYE KATILAMADI

Tedavisi bitmediği için hastanede gözetim altında tutulan Gülçin Ergül, İzmir'de son yolculuğuna uğurlanan Erdal Şeyda Lafçı'nın cenazesine katılamamıştı.

Sevgilisini korkunç bir kazada kaybeden Gülçin Ergül’den duygusal sözler! Erdal Şeyda Lafçı’yı doğum gününde böyle andı...

Yaşananların şokunu atlatamayan ve sevgilisini toprağa veren şarkıcı, psikolojik destek almaya başlamıştı.

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