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Haberler Galeri Sevgilisiyle asansörde aşka geldi! Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman sır gibi saklıyordu...
Giriş Tarihi: 14.01.2024 12:59 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 13:07

Sevgilisiyle asansörde aşka geldi! Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman sır gibi saklıyordu...

"Yalı Çapkını" dizisinde hayat verdiği Pelin, namıdiğer 'Pelo' karakteriyle şöhreti yakalayan genç oyuncu Buçe Buse Kahraman, son dönemde her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 1 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı pozlarla mest eden Kahraman, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduruyor. 27 yaşındaki Buçe Buse Kahraman kısa süre önce yeni bir aşka yelken açmıştı. Kahraman bir süredir sır gibi sakladığı sevgilisinin yüzünü de göstermişti. Son olarak ünlü isim sevgilisiyle asansörde aşka geldi.

Sevgilisiyle asansörde aşka geldi! Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman sır gibi saklıyordu...

Yalı Çapkını dizisine sürpriz bir şekilde geri dönen güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman son olarak aşk haberleriyle gündemde.

Sevgilisiyle asansörde aşka geldi! Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman sır gibi saklıyordu...

Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman, sevgilisinin yüzünü gizleyerek aşkını ilan etmişti. Kahraman merak edilen gizemli sevgilisinin yüzünü ilk kez paylaşmıştı.

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Sevgilisiyle asansörde aşka geldi! Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman sır gibi saklıyordu...

"Yalı Çapkını" dizisinde hayat verdiği Pelin, namıdiğer 'Pelo' karakteriyle şöhreti yakalayan genç oyuncu Buçe Buse Kahraman, son dönemde her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Sevgilisiyle asansörde aşka geldi! Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman sır gibi saklıyordu...

1 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı pozlarla mest eden Kahraman, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduruyor.

Sevgilisiyle asansörde aşka geldi! Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman sır gibi saklıyordu...

27 yaşındaki Buçe Buse Kahraman bir süredir sır gibi sakladığı sevgilisiyle sonunda ortaya çıktı.

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