Giriş Tarihi: 14.01.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
13:07
Sevgilisiyle asansörde aşka geldi! Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman sır gibi saklıyordu...
"Yalı Çapkını" dizisinde hayat verdiği Pelin, namıdiğer 'Pelo' karakteriyle şöhreti yakalayan genç oyuncu Buçe Buse Kahraman, son dönemde her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 1 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı pozlarla mest eden Kahraman, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduruyor. 27 yaşındaki Buçe Buse Kahraman kısa süre önce yeni bir aşka yelken açmıştı. Kahraman bir süredir sır gibi sakladığı sevgilisinin yüzünü de göstermişti. Son olarak ünlü isim sevgilisiyle asansörde aşka geldi.