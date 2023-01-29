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Haberler Galeri Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen annesinin kopyası! Yıldız Tilbe'nin anneanne olduğunu duyanlar çok şaşırıyor!
Giriş Tarihi: 29.01.2023 06:53 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 07:01

Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen annesinin kopyası! Yıldız Tilbe'nin anneanne olduğunu duyanlar çok şaşırıyor!

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Yıldız Tilbe'nin genç yaşta anneanne olduğunu biliyor muydunuz? Bir nesilin şarkıları ile büyüdüğü Yıldız Tilbe yazdığı şarkılar ile birçok şarkıcının da albümünde yer aldı. Unutulmaz şarkıların kadını Yıldız Tilbe'ye ikizi kadar benzeyen Burçin Sezen, annesinin aksine gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Sesiyle milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin ile fotoğrafını gören birçok hayranı benzerlikleri karşısında şoke oldu. İşte Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin Can ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...

Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen annesinin kopyası! Yıldız Tilbe’nin anneanne olduğunu duyanlar çok şaşırıyor!

Usta sanatçı Yıldız Tilbe güçlü sesi ve yorumu ile hiç kuşkusuz Türkiye'nin en iyi kadın sanatçılarından. Yazdığı şarkı sözleri ile birçok sanatçının albümünde yer alan Yıldız Tilbe 90'lara damga vuran isimlerden olmuştu. Bir nesilin şarkıları ile büyüdüğü Yıldız Tilbe'nin yıllar içinde neredeyse hiç değişmemesi ise dikkatlerden kaçmıyor. Tarzı ve hayata karşı duruşu ile kendine has özellikleri olan Yıldız Tilbe'nin bir anneanne olduğunu ilk defa öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.

Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen annesinin kopyası! Yıldız Tilbe’nin anneanne olduğunu duyanlar çok şaşırıyor!

Yıldız Tilbe'nin çok sevdiği Sezen Aksu'nun ismini verdiği kızı Sezen Burçin'in annesine benzerliği ise dikkatlerden kaçmıyor.

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Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen annesinin kopyası! Yıldız Tilbe’nin anneanne olduğunu duyanlar çok şaşırıyor!

Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin Güngör Karahan'dan olan kızı Sezen Burçin Can, çocuklarının anneanneleri ile olan fotoğraflarını sık sık Instagram'da takipçileriyle paylaşıyor.

Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen annesinin kopyası! Yıldız Tilbe’nin anneanne olduğunu duyanlar çok şaşırıyor!

İşte Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin Can ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...

Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen annesinin kopyası! Yıldız Tilbe’nin anneanne olduğunu duyanlar çok şaşırıyor!

İlk evliliğini Serdar Özdenile yapan Sezen Burçin'in bu evlilikten bir çocuğu olmuştu.

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