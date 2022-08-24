Şevval Şahin’e aileden onay çıkmadı ama... İstenmeyen gelin sevgilisi Murat Kazancıoğlu’nun ailesiyle tatilde!

Giriş Tarihi: 24.08.2022 10:10 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 10:17

Türkiye güzeli Şevval Şahin, özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Yiğit Marcus Aral ile olaylı bir birliktelik sürdüren Şevval Şahin, biten ilişkisinin ardından gönlünü işletmeci Murat Kazancıoğlu'na kaptırmıştı. Ancak bir süredir Murat Kazancıoğlu ile birlikte olan Şevval Şahin, sevgilisinin ailesinden veto yedi. İstenmeyen gelin, buna rağmen gittikleri Bodrum tatilinde otelde kalmak yerine Murat Kazancıoğlu'nun ailesinin yazlık evlerine yerleşti. Ailenin tepki ise bakın nasıl oldu!