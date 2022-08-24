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Haberler Galeri Şevval Şahin'e aileden onay çıkmadı ama... İstenmeyen gelin sevgilisi Murat Kazancıoğlu'nun ailesiyle tatilde!
Giriş Tarihi: 24.08.2022 10:10 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 10:17

Şevval Şahin'e aileden onay çıkmadı ama... İstenmeyen gelin sevgilisi Murat Kazancıoğlu'nun ailesiyle tatilde!

Türkiye güzeli Şevval Şahin, özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Yiğit Marcus Aral ile olaylı bir birliktelik sürdüren Şevval Şahin, biten ilişkisinin ardından gönlünü işletmeci Murat Kazancıoğlu'na kaptırmıştı. Ancak bir süredir Murat Kazancıoğlu ile birlikte olan Şevval Şahin, sevgilisinin ailesinden veto yedi. İstenmeyen gelin, buna rağmen gittikleri Bodrum tatilinde otelde kalmak yerine Murat Kazancıoğlu'nun ailesinin yazlık evlerine yerleşti. Ailenin tepki ise bakın nasıl oldu!

Şevval Şahin’e aileden onay çıkmadı ama... İstenmeyen gelin sevgilisi Murat Kazancıoğlu’nun ailesiyle tatilde!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, yaşadığı çalkantılı ilişkileriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Yiğit Marcus Aral ile bir dargın bir barışık olaylı birliktelik sürdüren Şahin, yeni aşkıyla şimdilerde gündemde.

Şevval Şahin’e aileden onay çıkmadı ama... İstenmeyen gelin sevgilisi Murat Kazancıoğlu’nun ailesiyle tatilde!

Ünlü manken kısa süre önce kalbini Murat Kazancıoğlu'na kaptırdı. Ancak Şahin'in mutluluğuna gölge düştü.

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Şevval Şahin’e aileden onay çıkmadı ama... İstenmeyen gelin sevgilisi Murat Kazancıoğlu’nun ailesiyle tatilde!

Murat Kazancıoğlu ile ilişki yaşayan Şevval Şahin'in, sevgilisinin ailesi tarafından istenmediği ortaya çıktı.

Şevval Şahin’e aileden onay çıkmadı ama... İstenmeyen gelin sevgilisi Murat Kazancıoğlu’nun ailesiyle tatilde!

Ünlü modeli onaylamayan Kazancıoğlu ailesi, oğullarının Şevval Şahin'le birlikteliğine onay vermedi.

Şevval Şahin’e aileden onay çıkmadı ama... İstenmeyen gelin sevgilisi Murat Kazancıoğlu’nun ailesiyle tatilde!

Hürriyet'in haberine göre; Bodrum'a tatile giden sevgililer, buna rağmen otelde kalmak yerine Murat Kazancıoğlu'nun anne babasının yazlık evlerine yerleşti.

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