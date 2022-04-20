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Giriş Tarihi: 20.04.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 09:50

Şeyma Subaşı hakkında şoke eden iddia! Lüks hayatını sürdürmek için bakın nasıl bir yol buldu...

Acun Ilıcalı ile birlikteliği sayesinde şöhreti yakalayan, boşandıktan sonra da özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, bu kez ilginç bir iddiayla gündemde. Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayınca Ilıcalı'dan 125 bin TL'lik nafakayı almayı bırakan Şeyma Subaşı, milyarder sevgilisiyle de ilişkisi sona erince para kazanmanın yeni yolunu buldu. İddialara göre ünlü fenomen; Acun Ilıcalı ve Meedo'nun kendisine hediyesi olan pahalı çanta, saat ve kıyafetleri tek tek satmaya başladı! İşte detaylar...

Şeyma Subaşı hakkında şoke eden iddia! Lüks hayatını sürdürmek için bakın nasıl bir yol buldu...

Acun Ilıcalı ile evliliğiyle tanınan bir isim haline gelen Şeyma Subaşı, sosyal medya fenomeni olarak hayatını sürdürüyor.

Şeyma Subaşı hakkında şoke eden iddia! Lüks hayatını sürdürmek için bakın nasıl bir yol buldu...

ŞOVUN 'SAHTE' HALİ!

Ancak Mısırlı sevgilisinden de ayrılan Şeyma, para kazanmanın yolunu buldu.

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Şeyma Subaşı hakkında şoke eden iddia! Lüks hayatını sürdürmek için bakın nasıl bir yol buldu...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşanırken aldığı yüklü nafakayla gündem olan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayınca 125 bin TL'lik nafakayı almayı bırakmıştı.

Şeyma Subaşı hakkında şoke eden iddia! Lüks hayatını sürdürmek için bakın nasıl bir yol buldu...

Hatta Ilıcalı da bu durumu, "Şeyma maddi durumu yerinde olduğu ilk gün, hakkı olmasına rağmen nafaka almayı bıraktı.

Şeyma Subaşı hakkında şoke eden iddia! Lüks hayatını sürdürmek için bakın nasıl bir yol buldu...

Yani ilişkisi başladı ve bana 'Şu an paraya ihtiyacım yok' dedi" diyerek doğrulamıştı.

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