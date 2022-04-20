Giriş Tarihi: 20.04.2022 09:42
Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
09:50
Şeyma Subaşı hakkında şoke eden iddia! Lüks hayatını sürdürmek için bakın nasıl bir yol buldu...
Acun Ilıcalı ile birlikteliği sayesinde şöhreti yakalayan, boşandıktan sonra da özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, bu kez ilginç bir iddiayla gündemde. Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayınca Ilıcalı'dan 125 bin TL'lik nafakayı almayı bırakan Şeyma Subaşı, milyarder sevgilisiyle de ilişkisi sona erince para kazanmanın yeni yolunu buldu. İddialara göre ünlü fenomen; Acun Ilıcalı ve Meedo'nun kendisine hediyesi olan pahalı çanta, saat ve kıyafetleri tek tek satmaya başladı! İşte detaylar...