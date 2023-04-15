Giriş Tarihi: 15.04.2023 07:00
Güncelleme Tarihi: 15.04.2023
07:06
Şeyma Subaşı ile sevgilisi Meedo'nun düğününe günler kaldı! Marakeş'teki düğüne davet edilen 15 kişi kimler?
Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te evlenecek olan Şeyma Subaşı, büyük bir ekiple son hazırlıklarını yapıyor. İki gün iki gece sürecek düğününde iki farklı gelinlik giyecek olan Şeyma Subaşı, düğünü için İstanbul'dan sadece 15 kişiyi Marakeş'e götürecek. Şeyma Subaşı ile Meedo'nun düğününe davet edilen 15 kişi kimler?