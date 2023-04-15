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Haberler Galeri Şeyma Subaşı ile sevgilisi Meedo'nun düğününe günler kaldı! Marakeş'teki düğüne davet edilen 15 kişi kimler?
Giriş Tarihi: 15.04.2023 07:00 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 07:06

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Meedo'nun düğününe günler kaldı! Marakeş'teki düğüne davet edilen 15 kişi kimler?

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te evlenecek olan Şeyma Subaşı, büyük bir ekiple son hazırlıklarını yapıyor. İki gün iki gece sürecek düğününde iki farklı gelinlik giyecek olan Şeyma Subaşı, düğünü için İstanbul'dan sadece 15 kişiyi Marakeş'e götürecek. Şeyma Subaşı ile Meedo'nun düğününe davet edilen 15 kişi kimler?

BÜLENT CANKURT
Şeyma Subaşı ile sevgilisi Meedo’nun düğününe günler kaldı! Marakeş’teki düğüne davet edilen 15 kişi kimler?

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te evlenecek olan Şeyma Subaşı, koca bir ekiple birlikte düğünün son hazırlıkları ile oradan oraya koşturuyor.

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Meedo’nun düğününe günler kaldı! Marakeş’teki düğüne davet edilen 15 kişi kimler?

İki gün iki gece sürecek düğününde iki farklı gelinlik giyecek olan Şeyma, önceki gün ilk gün gelinliği ile after party'de giyeceği elbiseyi teslim aldı.

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Şeyma Subaşı ile sevgilisi Meedo’nun düğününe günler kaldı! Marakeş’teki düğüne davet edilen 15 kişi kimler?

Bu arada Şeyma'nın düğünü için İstanbul'dan sadece 15 kişinin Marakeş'e gideceğini duydum.

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Meedo’nun düğününe günler kaldı! Marakeş’teki düğüne davet edilen 15 kişi kimler?

Müstakbel eniştemiz Meedo masraftan kaçındığı için mi bu kadar az kişiyi davet ettiler bilmiyorum ama bu 15 kişinin kimler olduğunu da çok merak ettim doğrusu.

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Meedo’nun düğününe günler kaldı! Marakeş’teki düğüne davet edilen 15 kişi kimler?

5 Mayıs'ta Marakeş'te evlenecek olan Şeyma Subaşı, daha önce bekarlığa veda partisine sadece abonelerin şahitlik edeceğini duyurmuş, Şeyma Subaşı'nın bekarlığa veda partisinden paylaşımları takipçilerini tatmin etmemişti.

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