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Haberler Galeri Şeyma Subaşı kendine yeni kazanç kapısı buldu! Ayda 66.99 TL veren Şeyma Subaşı'nın özel hayatını izler!
Giriş Tarihi: 16.03.2023 07:38 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 07:44

Şeyma Subaşı kendine yeni kazanç kapısı buldu! Ayda 66.99 TL veren Şeyma Subaşı'nın özel hayatını izler!

3 milyona yakın kişinin takip ettiği fenomen Şeyma Subaşı kendisine yeni bir kazanç kapısı buldu! Şeyma Subaşı yeni bir girişimde bulundu. Yakında Mısırlı aşkı ile nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı, artık özel hayatını sosyal medyada para karşılığında gösterecek. Ünlü fenomen Şeyma Subaşı, kullanıcılara ücretli abonelik hakkı tanınan uygulamayı Türkiye'de ilk kullananlardan biri oldu. Şeyma Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin bedeli ise aylık 66.99 lira. Subaşı, bu parayı ödeyip abone olanlar için canlı video ve özel fotoğraflar paylaşacak.

BÜLENT CANKURT
Şeyma Subaşı kendine yeni kazanç kapısı buldu! Ayda 66.99 TL veren Şeyma Subaşı’nın özel hayatını izler!

Deprem felaketindeki duyarsızlığına, duyarsız kalmayan 400 bin kişinin sosyal medyada takibi bıraktığı Şeyma Subaşı, yeni bir girişimde bulundu.

Şeyma Subaşı kendine yeni kazanç kapısı buldu! Ayda 66.99 TL veren Şeyma Subaşı’nın özel hayatını izler!

Subaşı, artık sosyal medyada, para karşılığında, özel hayatını herkese gösterecek! Evet yanlış okumadınız;

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Şeyma Subaşı kendine yeni kazanç kapısı buldu! Ayda 66.99 TL veren Şeyma Subaşı’nın özel hayatını izler!

Subaşı, sosyal medya hesabına para karşılığında abone olanlara özel hayatını açacak.

Şeyma Subaşı kendine yeni kazanç kapısı buldu! Ayda 66.99 TL veren Şeyma Subaşı’nın özel hayatını izler!

Subaşı, bir teknoloji şirketinin kullanıcılarına ücretli abonelik hakkı tanımasını, Türkiye'de ilk kullananlardan biri oldu ve abonelik başlattı.

Şeyma Subaşı kendine yeni kazanç kapısı buldu! Ayda 66.99 TL veren Şeyma Subaşı’nın özel hayatını izler!

"Seyahatlerimden ve hayat yolculuklarımdan daha fazlasını görmek için" deyip takipçilerini abone olmaya çağıran Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin bedeli aylık 66.99 TL.

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