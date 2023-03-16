Giriş Tarihi: 16.03.2023 07:38
Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
07:44
Şeyma Subaşı kendine yeni kazanç kapısı buldu! Ayda 66.99 TL veren Şeyma Subaşı'nın özel hayatını izler!
3 milyona yakın kişinin takip ettiği fenomen Şeyma Subaşı kendisine yeni bir kazanç kapısı buldu! Şeyma Subaşı yeni bir girişimde bulundu. Yakında Mısırlı aşkı ile nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı, artık özel hayatını sosyal medyada para karşılığında gösterecek. Ünlü fenomen Şeyma Subaşı, kullanıcılara ücretli abonelik hakkı tanınan uygulamayı Türkiye'de ilk kullananlardan biri oldu. Şeyma Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin bedeli ise aylık 66.99 lira. Subaşı, bu parayı ödeyip abone olanlar için canlı video ve özel fotoğraflar paylaşacak.